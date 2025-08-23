augusztus 23., szombat

A bulihoz mindenkinek joga van

1 órája

Élni nem csak tudni kell, de akarni is – fogyatékossággal is lehet élvezni egy fesztivált

Címkék#fogyatékos#Sziget Fesztivál#szimbólum#történet#jelenlét#Nem Adom Fel Alapítvány#szemlélet#üzenet

A Sziget Fesztivál mindenkinek szól, s célja nem más, mint szórakozást kínálni mindenkinek, akinek igény van rá. Fogyatékossággal is lehet teljes értékű emberként bulizni Magyarország fesztiváljain, Paulik Fecó megmutatta hogyan kell.

Dombi Regina
Élni nem csak tudni kell, de akarni is – fogyatékossággal is lehet élvezni egy fesztivált

A fogyatékossággal élő Paulik Fecó is részt vett a Sziget Fesztiválon

Forrás: Paulik Fecó alkotásai közösségi oldal

A Sziget Fesztivál idén is százezreknek adott felejthetetlen pillanatokat, de van egy történet, amely messze túlmutat a szórakozáson. A Nem Adom Fel Alapítvány idei jelenléte új színt, új üzenetet hozott a fesztivál világába: azt, hogy az életet nem elég ismerni, élni is akarni kell – és mindenkinek joga van ahhoz, hogy ezt megtegye. Egy fogyatékossággal élő fiatal – még ha korlátokkal is – ugyan úgy tudja élvezni az életet, mint bárki más. 

fesztivál
Fogyatékossággal élőként is élvezhetsz egy fesztivált
Forrás: Nem Adom Fel Alapítvány közösségi oldala

Egy átlagember kételkedve teheti fel a kérdést: mit keres egy kerekes székes fiatal egy fesztiválon? Hogy lenne képes jól érezni magát egy rendezvényen, ami látszólag tele van akadályokkal? Paulik Fecó életszemlélete követendő példa lehet mindenki számára: a kapcsolódás, a barátok szerzése és a szabadság érzése mindenkinek jár.

Fogyatékossággal is lehet élvezni egy fesztivált

A Nem Adom Fel Alapítvány évek óta képviseli azt a szemléletet, hogy a fogyatékossággal élőknek ugyanolyan joguk van az élményekhez, a közösségi lét örömeihez, mint bárki másnak. Az alapítvány közleménye szerint ennek a szemléletnek lett szimbóluma az idei évben Paulik Fecó, akinek személyisége, szelleme, életigenlése lett az alapítvány kommunikációjának központi eleme is lett. 

Fecót soha nem a teste határozta meg, hanem az a szabad szellem, amely példát mutat mindannyiunknak. Az ő történetére épült az a videó is, amely az alapítvány idei fesztiválos jelenlétét kísérte, és amely nem csupán egy kisfilm, hanem egy üzenet a társadalom felé: a szabadság, a részvétel és az öröm nem kiváltság, hanem alapvető emberi jog. 

Fontos hangsúlyozni, hogy a fesztiválos jelenlét nem csak a szórakozásról szól. Társadalmi üzenete is van, ami áttör falakat, ledönt előítéleteket, és közelebb hozza egymáshoz az embereket. A Nem Adom Fel Alapítvány ezzel a szereplésével nemcsak kollégái, önkéntesei és barátai számára adott felejthetetlen élményt, hanem a szélesebb közösségnek is irányt mutatott: hogyan lehet befogadóbb, elfogadóbb és emberibb társadalmat építeni. 

Fecó életszemlélete rávilágított arra, hogy az élet értéke nem a korlátokban, hanem a szándékban rejlik. És ha valamit megtanulhatunk Fecótól, akkor az ez: ”Élni nem csak tudni kell, hanem akarni is.”

 

 

