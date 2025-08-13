38 perce
A csodájára járnak a háznak, a somogyi faluba költöztek a legnagyobb filmsztárok
Sohasem tanult festeni, mégis ösztönösen ráérzett. Később eltört a nyaka, mégis tovább festi a háza falára a filmsztárokat a csokonyavisontai férfi, csodájára jár mindenki a tehetségének.
Filmsztárok a házfalon
– Sok mindent lehetne még hozzátenni, de hely hiányában csak a tervek maradnak – nézett végig a portája falát díszítő művén Csordás Gyula. – A tűzfalra híres zenészeket álmodtam, de oda nem tudok már felmenni. Leestem ugyanis a tetőről, és eltört a nyakam, megműtöttek. Két hónap múlva mégis folytatom a festést, mert most nagy a forróság, odaég a festék...
Az 53 éves férfi nem tanult rajzolni, és az iskolában sem biztatták különösebben, de édesanyjától örökölte a tehetséget. Minden filmet látott, de emlékezetből nem tudna festeni, ehelyett a mobiltelefonján választ ki egy-egy részletet, és azt festi meg.
Star Wars, Chuk Norris, Harrison Ford és Belmondo akció közben, Sylvester Stallone, mint Rocky, Schwarzenegger Conan a barbárral, Jurassic Park, Godzilla, King Kong, de még a Mézga család és a Magyar népmesék is helyet kapott az ablak alatt.
Mindenképpen a 90-es évek híres filmjeiből akart válogatni.
Egy év munkája a tabló, de nem mindennap festett.
A Ben Hur és a Vissza a jövőbe lenne a folytatás.
Vászonra már nem alkot, csak a falra. Csordás Gyula tehetségét sokan elismerik, és mivel a házfal jól látszik a Csokonyavisontán átvezető főútról, gyakran meg is állnak, és betérnek hozzá álmélkodók, átutazó autósok. Egyszer még pénzt is akartak adni neki, hálából az élményért, de nem fogadta el...