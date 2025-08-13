A csodájára járnak a háznak, a somogyi faluba költöztek a legnagyobb filmsztárok

A háza falát dekorlálta ki a filmsztárokkal és híres mozikból vett jelentekkel egy csokonyavisontai férfi, mindenki csodálja a tehetségét. Először egy tájképet akart alkotni, de a fia rábeszélte, hogy a filmek világát örökítse meg.

Filmsztárok a házfalon Fotó: Muzslay Péter

– Sok mindent lehetne még hozzátenni, de hely hiányában csak a tervek maradnak – nézett végig a portája falát díszítő művén Csordás Gyula. – A tűzfalra híres zenészeket álmodtam, de oda nem tudok már felmenni. Leestem ugyanis a tetőről, és eltört a nyakam, megműtöttek. Két hónap múlva mégis folytatom a festést, mert most nagy a forróság, odaég a festék...

Az 53 éves férfi nem tanult rajzolni, és az iskolában sem biztatták különösebben, de édesanyjától örökölte a tehetséget. Minden filmet látott, de emlékezetből nem tudna festeni, ehelyett a mobiltelefonján választ ki egy-egy részletet, és azt festi meg.

Star Wars, Chuk Norris, Harrison Ford és Belmondo akció közben, Sylvester Stallone, mint Rocky, Schwarzenegger Conan a barbárral, Jurassic Park, Godzilla, King Kong, de még a Mézga család és a Magyar népmesék is helyet kapott az ablak alatt.

Mindenképpen a 90-es évek híres filmjeiből akart válogatni.

Egy év munkája a tabló, de nem mindennap festett.

A Ben Hur és a Vissza a jövőbe lenne a folytatás.

Vászonra már nem alkot, csak a falra. Csordás Gyula tehetségét sokan elismerik, és mivel a házfal jól látszik a Csokonyavisontán átvezető főútról, gyakran meg is állnak, és betérnek hozzá álmélkodók, átutazó autósok. Egyszer még pénzt is akartak adni neki, hálából az élményért, de nem fogadta el...