20 perce

A csodájára járnak a háznak, a somogyi faluba költöztek a legnagyobb filmsztárok

Címkék#Csokonyavisontán#Sylvester Stallone#Godzilla#filmsztár

Sohasem tanult festeni, mégis ösztönösen ráérzett. Később eltört a nyaka, mégis tovább festi a háza falára a filmsztárokat a csokonyavisontai férfi, csodájára jár mindenki a tehetségének.

Kovács Gábor László

A háza falát dekorlálta ki a filmsztárokkal és híres mozikból vett jelentekkel egy csokonyavisontai férfi, mindenki csodálja a tehetségét. Először egy tájképet akart alkotni, de a fia rábeszélte, hogy a filmek világát örökítse meg. 

Filmsztárok a házfalon Fotó: Muzslay Péter
Filmsztárok a házfalon Fotó: Muzslay Péter

Filmsztárok a házfalon

– Sok mindent lehetne még hozzátenni, de hely hiányában csak a tervek maradnak – nézett végig a portája falát díszítő művén Csordás Gyula. – A tűzfalra híres zenészeket álmodtam, de oda nem tudok már felmenni. Leestem ugyanis a tetőről, és eltört a nyakam, megműtöttek. Két hónap múlva mégis folytatom a festést, mert most nagy a forróság, odaég a festék...

 

Az 53 éves férfi nem tanult rajzolni, és az iskolában sem biztatták különösebben, de édesanyjától örökölte a tehetséget. Minden filmet látott, de emlékezetből nem tudna festeni, ehelyett a mobiltelefonján választ ki egy-egy részletet, és azt festi meg.

 

 

Star Wars, Chuk Norris, Harrison Ford és Belmondo akció közben, Sylvester Stallone, mint Rocky, Schwarzenegger Conan a barbárral, Jurassic Park, Godzilla, King Kong, de még a Mézga család és a Magyar népmesék is helyet kapott az ablak alatt. 

 

Mindenképpen a 90-es évek híres filmjeiből akart válogatni. 

 

Egy év munkája a tabló, de nem mindennap festett.   

 

A Ben Hur és a Vissza a jövőbe lenne a folytatás. 

 

Vászonra már nem alkot, csak a falra. Csordás Gyula tehetségét sokan elismerik, és mivel a házfal jól látszik a Csokonyavisontán átvezető főútról, gyakran meg is állnak, és betérnek hozzá álmélkodók, átutazó autósok. Egyszer még pénzt is akartak adni neki, hálából az élményért, de nem fogadta el...   

 

