A mozgás életet ment, csak nem értjük meg

A születéskor várható egészséges életévek száma Magyarországon átlagosan 63 év, derült ki az Európai Unió Statisztikai Hivatala (Eurostat) felméréséből. A fizikai aktivitás rendszeres beiktatása segíthet javítani az egészségi állapotot, hiszen a WHO heti 150 perc, azaz napi kevesebb mint fél óra mozgást javasol. Mediterrán országokhoz képest hazánk lakosságának átlag aktív élettartama öt-hat évvel kevesebb, amit főként a mozgásszegény életmód, a dohányzás és más káros szenvedélyek befolyásolnak.

Legjobb módja a fizikai aktivitás fokozására a séta.

A válaszadók 46,3% tapasztal valamilyen fájdalmat fizikai aktivitás, mozgás után.

Hazánkban végeztek egy 1000 fős országos felmérést, amelyet a MozgásKlinika készített. A megkérdezettek 92,5%-a tapasztal mozgásszervi tüneteket, napi vagy heti rendszerességgel, valamint a válaszadók 46,3% tapasztal valamilyen fájdalmat fizikai aktivitás, mozgás után. A legsúlyosabb panaszokkal pedig a kérdezettek csak nem 41%-a él együtt. Leggyakoribb problémák a derékfájdalom, nyakfájdalom, térdfájdalom, váll- és hátfájdalom, ahogy egy korábbi cikkben írtuk.

A témával kapcsolatban, megkérdeztem Kálmán Ágnes, Kaposvári fitnesz edzőt, aki megerősítette a felmérés eredményét. A mozogni vágyók között egyre több a korosztálytól független, különböző mozgásszervi megbetegedéssel küzdő ember, amelyhez sok esetben társulnak krónikus megbetegedések is, mint például magas vérnyomás, inzulin rezisztencia, magas koleszterin szint. Tudatosabb tervezéssel, időbeosztással a napirendünkbe egyszerűen beilleszthető mozgásokkal jelentősen csökkenthetjük a tüneteinket. A legoptimálisabb és megfelelőbb mozgásforma a séta, amellyel jelentősen tudjuk növelni a fizikai aktivitásunkat. Izmaink, és teljes vázrendszerünk átmozgatására, erősítésére heti kétszeri tervezett, szakember által irányított súlyzós edzés csodákra képes, és rengeteget tesz az egészségünk megőrzése érdekében.

Összességben, tehát miden korosztály számára fontos megjegyezni a következő mondatot: A fizikai aktivitás a legjobb befektetés az egészségünkbe, minél többet mozgunk a hét minden napján, annál jobban tudjuk megőrizni egészségünket. Mozogjunk többet.