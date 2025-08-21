A Flex tabi testvérgyárát bombázták Munkácson

Megdöbbentő, de a Flextronics tabi testvérgyárát bombázták Munkácson. A tabi Flextronics International Kft. évek óta a somogyi gazdaság TOP 100 jövedelemtermelő vállalata, a Somogyi Hírlap összesítése alapján 2023-ban 758 milliárd forintos árbevételt könyvelhettek el. Tavaly arról számoltunk be, hogy a Flex tabi telephelyén új korszak kezdődött az automatizált raktár megnyitásával, ahol a legkorszerűbb robottechnológia segíti a gyártást és az anyagmozgatást. A gyáróriás évek óta a környék legnagyobb munkáltatója, és az utóbbi években Fülöp-szigeteki vendégmunkásoknak is adtak munkát.

A Flex tabi gyárának robotbemutatója

A Flex gyárát érte a rakétatalálat

2025. augusztus 21-én, hajnalban rakétacsapás érte Munkácsot, amelynek következtében találat érte a város egyik vállalatának területét. A helyszínen jelenleg is mentő- és tűzoltószolgálatok dolgoznak – közölte a Munkácsi Városi Tanács a Facebook-oldalán. Tíz sérültet szállítottak kórházba, további kettő pedig önállóan fordult orvosi ellátásért. A közleményben hozzátették, hogy öt beteg fekvőbeteg-ellátásban részesül, egyiküket a megyei kórházba szállították. Valamennyi sérült orvosi segítséget kapott, állapotuk stabil.

Zelenszkij később azt közölte, hogy több cirkálórakétát is lőttek ki egy amerikai vállalatra Kárpátalján. Ez szerinte civil üzem volt, amerikai befektetéssel, és olyan hétköznapi termékeket gyártottak, mint a kávégépek.

A Flex egy amerikai-szingapúri vegyesvállalat, valóban amerikai befketetők állnak mögötte. Magyarországon a tabin kívül is több gyáregységük működik. A honlapjukon megtalálható információ alapján munkácsi válallatuk is van. A szöveg szerint „a Flexnél teljes körű szolgáltatásokat kínálnak ügyfeleiknek az innovációtól, a tervezésen, a mérnöki munkán, a gyártáson és az ellátási lánc szolgáltatásain át a nyugat-ukrajnai munkácsi telephelyükön."