Nyalóka

4 órája

Most buktál le – a fogorvos is megmondja, milyen gyakran van részed orális szexben

Címkék#szájüreg#tünetek#orális szex#vizsgálat#páciens

Nincs olyan titok, ami előbb utóbb ne derülne ki. Legalább is az orális szex nyomait még a fogorvosod elől sem tudod elrejteni.

Sonline.hu
Forrás: kocsma.blog.hu

Sokak szerint a fogorvos az egyik legrémisztőbb ember a doktor berkeken belül, tőlük nemcsak a gyermekek, de még bizony sok esetben a felnőttek is félnek. Az emberek nagy része már tényleg csak akkor megy el hozzá, amikor nagy a baj. Azért lássuk be, valami alapja mégiscsak van a félelmünknek: egy kicsit fáj is, egy kicsit vérzik is, és még azt is meg tudja mondani, milyen gyakran van részünk orális szexben. Hogy is van ez?

fogorvos
A fogorvos rengeteg mindent meg tud állapítani a szájüreg vizsgálata során
Fotó: Lang Róbert

Hogy kerülnek egy kontextusba a fogorvos és az orális szex szavak? Jó kérdés, a választ pedig már érkezik is. A fogorvos egy vizsgálat során nem csak azt látja, hány lyukas fogad van, vagy éppen mennyire sok a fogkő rajtuk. Egy fogorvos azt is meg tudja mondani, ha kicsit gyakrabban ”nyalókázol”, mint mások. Félre értés ne essék, nincs itt szó komolytalanságról, a téma nagyon is fontos: a szájüregben olyan betegségek is felfedezhetőek, amiket a korai felismerésnek köszönhetően még időben nyakon lehet csípni.

A fogorvos mindent lát

A fogorvosok bizony életet is menthetnek, hiszen sok esetben olyan tüneteket vélnek felfedezni a szájüregben, amiket ha nem kezelnek időben, bizony akár komoly egészségügyi kockázatot is jelenthetnek. Ezeket a tüneteket pillanatok alatt észreveszi a szakember, aki idejében reagál és megteszi a megfelelő lépéséket. Kezel, vagy szakorvoshoz irányít tovább. – Sok esetben a háziorvosok küldik hozzánk tovább pácienseiket, mivel a szájüregből és annak állapotából nagyon sok minden megállapítható. Azt tudni kell, hogy a szájüreg a leggyorsabban regenerálódó szervünk, a szájnyálkahártya állapotából pedig nagyon sok dolog megállapítható. Rengeteg rákos megbetegedés gyanúját lehet felfedezni a szájüregen keresztül egy egyszerű vizsgálaton keresztül – mondta el Lovász László, Babócsán élő fogorvosi asszisztens. 

_DSC5819
A fogak állásának rendellenessége is jelzés értékű lehet a fogorvosnak
Fotó: Török János

– Ahogy említettem a szájnyálkahártya elváltozásai könnyen észlelhetőek. Így a drogfogyasztás és igen, az orális szex gyakorisága is könnyen felfedezhető, bár annak tünetei bármi másra is utalhatnak. A fogak természetellenes állása vagy éppen a kirepedezett szájüreg utalhatnak a gyakoriságra, de hangsúlyozom más is okozhatja ezeket a tüneteket – mondta el az asszisztens. 

Fontos az odafigyelés

Lovász László azt is elmondta, hogy sajnos az emberek nem veszik elég komolyan a fogászati kérdésben sem az időben való észlelés és a megelőzés fontosságát. – Sokszor jönnek a rendelőbe már akkor, amikor nagy a baj, vagy ami még rendszeres: az öndiagnosztizálás. Megmondják, hogy ők azért jöttek, mert a fogukat ki kell húzni. És akkor a feleségem, Magyar Boglárka, mert ő az orvos, megállapítja, hogy erre aztán semmi szükség. Nos, az alapvető félelem bent van az emberekben, hogy úgy is foghúzás lesz ennek a  vége, és ezért inkább nem is mennek fogorvoshoz. Pedig fontos lenne időben eljönni, hiszen sok dolgot időben tudnánk észlelni – mondta el Lovász László

 

