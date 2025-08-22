Most buktál le – a fogorvos is megmondja, milyen gyakran van részed orális szexben

Sokak szerint a fogorvos az egyik legrémisztőbb ember a doktor berkeken belül, tőlük nemcsak a gyermekek, de még bizony sok esetben a felnőttek is félnek. Az emberek nagy része már tényleg csak akkor megy el hozzá, amikor nagy a baj. Azért lássuk be, valami alapja mégiscsak van a félelmünknek: egy kicsit fáj is, egy kicsit vérzik is, és még azt is meg tudja mondani, milyen gyakran van részünk orális szexben. Hogy is van ez?

A fogorvos rengeteg mindent meg tud állapítani a szájüreg vizsgálata során

Fotó: Lang Róbert

Hogy kerülnek egy kontextusba a fogorvos és az orális szex szavak? Jó kérdés, a választ pedig már érkezik is. A fogorvos egy vizsgálat során nem csak azt látja, hány lyukas fogad van, vagy éppen mennyire sok a fogkő rajtuk. Egy fogorvos azt is meg tudja mondani, ha kicsit gyakrabban ”nyalókázol”, mint mások. Félre értés ne essék, nincs itt szó komolytalanságról, a téma nagyon is fontos: a szájüregben olyan betegségek is felfedezhetőek, amiket a korai felismerésnek köszönhetően még időben nyakon lehet csípni.

A fogorvos mindent lát

A fogorvosok bizony életet is menthetnek, hiszen sok esetben olyan tüneteket vélnek felfedezni a szájüregben, amiket ha nem kezelnek időben, bizony akár komoly egészségügyi kockázatot is jelenthetnek. Ezeket a tüneteket pillanatok alatt észreveszi a szakember, aki idejében reagál és megteszi a megfelelő lépéséket. Kezel, vagy szakorvoshoz irányít tovább. – Sok esetben a háziorvosok küldik hozzánk tovább pácienseiket, mivel a szájüregből és annak állapotából nagyon sok minden megállapítható. Azt tudni kell, hogy a szájüreg a leggyorsabban regenerálódó szervünk, a szájnyálkahártya állapotából pedig nagyon sok dolog megállapítható. Rengeteg rákos megbetegedés gyanúját lehet felfedezni a szájüregen keresztül egy egyszerű vizsgálaton keresztül – mondta el Lovász László, Babócsán élő fogorvosi asszisztens.

A fogak állásának rendellenessége is jelzés értékű lehet a fogorvosnak

Fotó: Török János

– Ahogy említettem a szájnyálkahártya elváltozásai könnyen észlelhetőek. Így a drogfogyasztás és igen, az orális szex gyakorisága is könnyen felfedezhető, bár annak tünetei bármi másra is utalhatnak. A fogak természetellenes állása vagy éppen a kirepedezett szájüreg utalhatnak a gyakoriságra, de hangsúlyozom más is okozhatja ezeket a tüneteket – mondta el az asszisztens.