A Kossuth-erdőben rejtőztek egy hétig a táborozók

A fonyódi huszártábor szervezője, a fonyódi I. Gyermekhuszár és Tüzérbandérium nyolc felnőttel és négy lóval biztosította a különleges programot. A lovak a táborban éjszakáztak, folyamatos felügyelettel. A fiatal kishuszárok pedig etették, csutakolták, nyergelték őket, és a trágyaszedésből is kivették a részüket.

– A ló szeretetéhez nem csak az tartozik hozzá, hogy felülök rá és lovagolok, hanem hogy gondozom is az állatot – mondta Domina Barnabás, a bandérium kapitánya, a tábor vezetője.

A fonyódi huszártáborban Domina Barnabás vezetésével a gyerekek megismerkedhettek a régi katonai hagyományokkal

Fotó: Krausz Andrea

Előléptetést kaptak a fonyódi huszártábor lakói

A napirend katonás rendben zajlott: reggel hétkor trombitaszó, majd reggeli torna, körletrendezés és ellenőrzés. A programok között volt íjászat, célbalövés, akadálypálya, rendőrségi drogprevenciós bemutató, valamint katasztrófavédelmi oktatás a lakástüzek megelőzéséről és a segítségnyújtásról. A tűzoltási gyakorlaton minden gyerek kipróbálta a porral oltót. A hét során elsősegély-oktatás, strandolás és – amíg a tűzgyújtási tilalom nem lépett életbe – esti tábortűz is volt. A zárónapon a kisebbekért felelős nagyobb kishuszárok ezüst sávot kaptak a gallérjukra, így őrvezetővé, tizedessé vagy szakaszvezetővé léphettek elő.

– A legnagyobb huszárjaim még óvodásként kezdték tizenöt éve, mostanra már őrmesterek

– mondta Domina Barnabás.

Böjte Csaba neveltjei is részt vehettek a fonyódi huszártáborban

A tábor záró miséjét Böjte Csaba erdélyi ferences szerzetes celebrálta, akinek neveltjei közül hét gyermek és két kísérő is érkezett a fonyódi programra. – Amit történelemórán látunk, azt itt kézbe is vehetjük, meg is foghatjuk. Új dolgokat tanulok, és szeretem a hagyományőrzést. Erdélyben is őrzik a huszárhagyományokat. Lovakkal járjuk be az utakat, és imádkozunk a Jóistenhez. A kutyabemutató tetszett a legjobban, de volt ágyúlövés és airsoft is – mondta László Zétény, aki Gyergyószentmiklósról érkezett.