Erdélybe indulnak a fonyódi kishuszárok, iskolamegnyitóra hivatalosak Böjte Csaba társaságában

Mozgalmas időszak áll a fonyódi kishuszárok mögött, hiszen számos hagyományőrző programban vállaltak szerepet. Augusztus 19-én Fonyódon a Lányi Antal emléknapon jártak, amely a magyar repüléstörténet egyik fontos pillanatát idézte fel: 1911. augusztus 28-án Lányi Antal honvédhadnagy elsőként repülte át a Balatont Badacsony és Fonyód között. A fonyódi I. Gyermekhuszár és Tüzérbandérium tagjai másnap, augusztus 20-án a város nemzeti ünnepi programjain is jelen voltak. Szeptemberben pedig különleges feladatok várnak a gyermekhuszárokra. A hónap első napjaiban Erdélybe indulnak, ahol másnap egy iskolamegnyitón vesznek részt, Böjte Csaba ferences szerzetes jelenlétében.

A fonyódi kishuszárok honvédelmi táborban kaptak kiképzést

Fotó: Krausz Andrea

Gyergyószentmiklósi emlékhely – a fonyódi kishuszárokat is meghívták

Ezt követően faluról falura járva hirdetik a gyergyószentmiklósi Pricske-tetőn és a Gac-oldalon tartandó hősi megemlékezéseket. A gyergyószentmiklósi közösség minden év szeptemberében emlékezik arra a 159 székesfehérvári honvédre, akik 1944-ben a második világháború idején a Gac-oldalon vesztették életüket.

Huszár tematikájú honvédelmi tábor

Az idei augusztus a fonyódi kishuszárok számára más szempontból is mérföldkő volt. Először rendeztek honvédelmi tematikájú huszártábort Fonyódon, amely iránt óriási érdeklődés mutatkozott. – A programot Böröndi Gábor vezérezredes, a Honvéd Vezérkar főnöke is megtisztelte látogatásával. Hatvan gyermek részvételével zajlott a rendkívül mozgalmas együttlét, amely az ország első huszártematikájú honvédelmi tábora volt. Nagy fába vágtunk a fejszénket a feleségemmel, amikor megszerveztük ezt az eseményt, és most úgy tűnik, hogy jövőre is meg kell rendezni – mondta Domina Barnabás, a bandérium kapitánya és a tábor vezetője.

A huszártábor résztvevői egy héten át a Kossuth-erdő árnyékában élhették át a régi katonai hagyományokat: trombitaszóra ébredtek, lovakat gondoztak, őrséget adtak. A programban szerepelt íjászat, akadálypálya, tűzoltási gyakorlat és természetesen Balaton-parti strandolás is. A zárónapon Böjte Csaba ferences szerzetes celebrált misét, aki neveltjeivel együtt érkezett a Kossuth-erdőben tartott különleges rendezvényre.

