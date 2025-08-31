29 perce
Piac, kutyás strand, Szaplonczay sétány - ezek a hívószavak Fonyódra
A Szaplonczay sétány estéről estére százakat vonzott, a piac rekordforgalmat produkált, a kutyás strandra pedig tíz országból érkeztek vendégek. A fonyódi nyári szezon kulturális programjai rendre telt házzal zajlottak. A tapasztalatokról Erdei Barnabás polgármestert kérdeztük.
Fotó: Krausz Andrea
Nem zárult le még a fonyódi nyári szezon, de az már most látszik, hogy a forgalom több területen is kiemelkedő volt. Bár a bevételi adatok majd csak szeptemberben állnak rendelkezésre, Erdei Barnabás, Fonyód polgármestere szerint már most látszik, hogy a strandok, a kutyás strand és a parkolók bevételei elérték a tavalyi szintet. A várost pedig sok külföldi vendég is felkereste.
– Nyaralótulajdonosok, turisták egyaránt sokan voltak a városban. Az eddigi kimutatások szerint idén tíz külföldi nemzet látogatta a kutyás strandot. A magyarokon kívül például franciák, angolok, németek, horvátok, szlovének, szlovákok és románok is érkeztek – sorolta Erdei Barnabás. A legnagyobb forgalom augusztus első hétvégéjétől indult be, és egészen 23–24-éig tartott. A piac most produkálta a legerősebb számait, augusztus 23-án telt ház volt.
Növekvő bevételek, vonzó kulturális rendezvények
A polgármester elmondta, hogy júliusban kilenc-tíz esős, szeles nap köszöntött be, ami erősen befolyásolta a fizetős Panoráma strand bevételét. Míg tavaly szinte végig száraz, napsütéses nyár jellemezte a szezont, idén ezek a napok kiesést jelentettek. Az biztos, hogy a július gyengébb volt az esős napok miatt, de az augusztus erősebb.
A bevételünk viszont nőtt, ugyanis idén – 2022 óta először – árat emeltünk – mondta a város vezetője.
Erdei Barnabás szerint Fonyódnak legalább három komoly turisztikai húzóereje van:
- a piac,
- a kutyás strand
- és a Szaplonczay sétány.
– Ezek mind olyan hívószavak, amelyek sokakat vonzanak. Azt láttuk, hogy a kulturális eseményekre nagy igény van. Nem csak a zenei fesztiválokra, hanem az olyan kulturális programokra, mint az idén először megrendezett könyvfesztivál, a zenés naplemente-estek, irodalmi estek, színházi előadások. Ezek a minőségi kulturális programok gyakorlatilag telt házzal zajlottak. Ugyanígy a Szaplonczay sétány panorámája is nagy vonzerő.
Magam is tapasztalom, hogy augusztus 20-a után is százával sétálnak esténként a korzón. Terveink között szerepel, hogy a Várhegyen, a kilátó alatti ösvényt is fejlesztjük. Sokan keresik ugyanis a túrázós, sétálós nyugalmat, amelyhez a Szaplonczay sétány is kapcsolódik
– fogalmazott Erdei Barnabás.
A fonyódi nyári szezonban kiemelt figyelmet kaptak a közterületek
A város első embere elárulta, hogy az idei szezonban a korábbiaknál jóval kevesebb panasz érkezett a közterületek állapotára. – Az e-mailek és a telefonos bejelentések alapján azt látjuk, hogy sokkal kevesebb kifogás volt, mint az elmúlt években. Ez egyrészt annak köszönhető, hogy rendben voltak a közterületeink, a városüzemeltetés és a közteresek jól végezték a munkájukat. A lényeg, hogy az idegenforgalmi szezonban most szinte egyáltalán nem volt panaszáradat – mondta.
Csütörtöktől vasárnapig rohamoznak a turisták
A polgármester szerint a vendégforgalom idén is elsősorban a hétvégékre koncentrálódott.
– Ugyanazt tapasztaltuk, mint az előző években: csütörtöktől vasárnapig van a nagy roham, gyakorlatilag egy hosszú hétvégés turizmus alakult ki
– fogalmazott. Mint kiemelte, a 3–5 napra érkező vendégek jellemzően mindig felkeresik a szerdán és szombaton működő piacot, valamint áthajóznak a túlpartra. A Fonyód és Badacsony közötti hajóforgalom a legkiemelkedőbb a Balatonon.