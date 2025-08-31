Piac, kutyás strand, Szaplonczay sétány - ezek a hívószavak Fonyódra

Nem zárult le még a fonyódi nyári szezon, de az már most látszik, hogy a forgalom több területen is kiemelkedő volt. Bár a bevételi adatok majd csak szeptemberben állnak rendelkezésre, Erdei Barnabás, Fonyód polgármestere szerint már most látszik, hogy a strandok, a kutyás strand és a parkolók bevételei elérték a tavalyi szintet. A várost pedig sok külföldi vendég is felkereste.

– Nyaralótulajdonosok, turisták egyaránt sokan voltak a városban. Az eddigi kimutatások szerint idén tíz külföldi nemzet látogatta a kutyás strandot. A magyarokon kívül például franciák, angolok, németek, horvátok, szlovének, szlovákok és románok is érkeztek – sorolta Erdei Barnabás. A legnagyobb forgalom augusztus első hétvégéjétől indult be, és egészen 23–24-éig tartott. A piac most produkálta a legerősebb számait, augusztus 23-án telt ház volt.

A fonyódi nyári szezon bebizonyította, hogy a kulturális rendezvényekre nagy az igény

Forrás: fonyod.hu

Növekvő bevételek, vonzó kulturális rendezvények

A polgármester elmondta, hogy júliusban kilenc-tíz esős, szeles nap köszöntött be, ami erősen befolyásolta a fizetős Panoráma strand bevételét. Míg tavaly szinte végig száraz, napsütéses nyár jellemezte a szezont, idén ezek a napok kiesést jelentettek. Az biztos, hogy a július gyengébb volt az esős napok miatt, de az augusztus erősebb.

A bevételünk viszont nőtt, ugyanis idén – 2022 óta először – árat emeltünk – mondta a város vezetője.

Erdei Barnabás szerint Fonyódnak legalább három komoly turisztikai húzóereje van:

a piac,

a kutyás strand

és a Szaplonczay sétány.

– Ezek mind olyan hívószavak, amelyek sokakat vonzanak. Azt láttuk, hogy a kulturális eseményekre nagy igény van. Nem csak a zenei fesztiválokra, hanem az olyan kulturális programokra, mint az idén először megrendezett könyvfesztivál, a zenés naplemente-estek, irodalmi estek, színházi előadások. Ezek a minőségi kulturális programok gyakorlatilag telt házzal zajlottak. Ugyanígy a Szaplonczay sétány panorámája is nagy vonzerő.

Magam is tapasztalom, hogy augusztus 20-a után is százával sétálnak esténként a korzón. Terveink között szerepel, hogy a Várhegyen, a kilátó alatti ösvényt is fejlesztjük. Sokan keresik ugyanis a túrázós, sétálós nyugalmat, amelyhez a Szaplonczay sétány is kapcsolódik

– fogalmazott Erdei Barnabás.