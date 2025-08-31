augusztus 31., vasárnap

1 órája

Piac, kutyás strand, Szaplonczay sétány - ezek a hívószavak Fonyódra

Címkék#Szaplonczay sétány#fonyódi#piac#szezon#program#polgármester#kutyás strand

A Szaplonczay sétány estéről estére százakat vonzott, a piac rekordforgalmat produkált, a kutyás strandra pedig tíz országból érkeztek vendégek. A fonyódi nyári szezon kulturális programjai rendre telt házzal zajlottak. A tapasztalatokról Erdei Barnabás polgármestert kérdeztük.

Krausz Andrea
Fotó: Krausz Andrea

Nem zárult le még a fonyódi nyári szezon, de az már most látszik, hogy  a forgalom több területen is kiemelkedő volt. Bár a bevételi adatok majd csak szeptemberben állnak rendelkezésre, Erdei Barnabás, Fonyód polgármestere szerint már most látszik, hogy a strandok, a kutyás strand és a parkolók bevételei elérték a tavalyi szintet. A várost pedig sok külföldi vendég is felkereste.
– Nyaralótulajdonosok, turisták egyaránt sokan voltak a városban. Az eddigi kimutatások szerint idén tíz külföldi nemzet látogatta a kutyás strandot. A magyarokon kívül például franciák, angolok, németek, horvátok, szlovének, szlovákok és románok is érkeztek – sorolta Erdei Barnabás. A legnagyobb forgalom augusztus első hétvégéjétől indult be, és egészen 23–24-éig tartott. A piac most produkálta a legerősebb számait, augusztus 23-án telt ház volt.

Fonyódi nyári szezon
A fonyódi nyári szezon bebizonyította, hogy a kulturális rendezvényekre nagy az igény
Forrás: fonyod.hu

Növekvő bevételek, vonzó kulturális rendezvények

A polgármester elmondta, hogy júliusban kilenc-tíz esős, szeles nap köszöntött be, ami erősen befolyásolta a fizetős Panoráma strand bevételét. Míg tavaly szinte végig száraz, napsütéses nyár jellemezte a szezont, idén ezek a napok kiesést jelentettek. Az biztos, hogy a július gyengébb volt az esős napok miatt, de az augusztus erősebb. 

A bevételünk viszont nőtt, ugyanis idén – 2022 óta először – árat emeltünk – mondta a város vezetője. 

Erdei Barnabás szerint Fonyódnak legalább három komoly turisztikai húzóereje van: 

  • a piac, 
  • a kutyás strand 
  • és a Szaplonczay sétány. 

– Ezek mind olyan hívószavak, amelyek sokakat vonzanak. Azt láttuk, hogy a kulturális eseményekre nagy igény van. Nem csak a zenei fesztiválokra, hanem az olyan kulturális programokra, mint az idén először megrendezett könyvfesztivál, a zenés naplemente-estek, irodalmi estek, színházi előadások. Ezek a minőségi kulturális programok gyakorlatilag telt házzal zajlottak. Ugyanígy a Szaplonczay sétány panorámája is nagy vonzerő. 

Magam is tapasztalom, hogy augusztus 20-a után is százával sétálnak esténként a korzón. Terveink között szerepel, hogy a Várhegyen, a kilátó alatti ösvényt is fejlesztjük. Sokan keresik ugyanis a túrázós, sétálós nyugalmat, amelyhez a Szaplonczay sétány is kapcsolódik 

– fogalmazott Erdei Barnabás.

A fonyódi nyári szezonban kiemelt figyelmet kaptak a közterületek

A város első embere elárulta, hogy az idei szezonban a korábbiaknál jóval kevesebb panasz érkezett a közterületek állapotára. – Az e-mailek és a telefonos bejelentések alapján azt látjuk, hogy sokkal kevesebb kifogás volt, mint az elmúlt években. Ez egyrészt annak köszönhető, hogy rendben voltak a közterületeink, a városüzemeltetés és a közteresek jól végezték a munkájukat. A lényeg, hogy az idegenforgalmi szezonban most szinte egyáltalán nem volt panaszáradat – mondta.

Csütörtöktől vasárnapig rohamoznak a turisták

A polgármester szerint a vendégforgalom idén is elsősorban a hétvégékre koncentrálódott. 

– Ugyanazt tapasztaltuk, mint az előző években: csütörtöktől vasárnapig van a nagy roham, gyakorlatilag egy hosszú hétvégés turizmus alakult ki 

– fogalmazott. Mint kiemelte, a 3–5 napra érkező vendégek jellemzően mindig felkeresik a szerdán és szombaton működő piacot, valamint áthajóznak a túlpartra. A Fonyód és Badacsony közötti hajóforgalom a legkiemelkedőbb a Balatonon. 
 

 

