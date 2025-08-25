34 perce
Mutatjuk merre kell kerülni Zamárdiban – beindul az építés
Az Endrédi út és a Fő utca kereszteződésénél ároklefedési és csomópont átalakítási munkák zajlanak, amelyek miatt augusztus végétől szeptember közepéig több ütemben lezárásokra kell számítani. A forgalomkorlátozás Zamárdiban az autóbusz-közlekedést is érinti, ideiglenes megállókat jelölnek ki a Magyarház utcában.
A forgalomkorlátozás Zamárdiban az Endrédi úton zajló ároklefedési és csomópont kiemelési munkálatok miatt lép életbe, amelyek ideiglenes változásokat okoznak az autós és a buszos közlekedésben is. A Rétföldi utca és az Endrédi út csomópontjának keleti oldalát félpályán lezárják 2025. augusztus 25. és augusztus 31. között. A nyugati oldalt szeptember 1. és szeptember 7. között zárják le félpályán. Ezt követően a Fő utca és az Endrédi út csomópontját teljes szélességében lezárják szeptember 8. és szeptember 14. között – tájékoztatott közleményében Zamárdi Önkormányzata.
Forgalomkorlátozás Zamárdiban: a buszmegálló máshová kerül
A Fő utca és az Endrédi út csomópont átépítésének ideje alatt a buszközlekedés rendje is változik. A Fő utcai megállók – ideiglenes jelleggel – a Magyarház utcába kerülnek áttelepítésre, az autóbuszok pedig a Fő utca helyett a Magyarház utca – Rétföldi utca nyomvonalon fognak közlekedni.
A munkálatok idején az Endrédi úton és a Fő utcában az átmenő közlekedésre nem lesz lehetőség, az érintett ingatlanok pedig zsákutcákon keresztül, meghatározott irányokból lesznek megközelíthetőek.