Forrást vonna el a falvaktól Magyar Péter Gyopáros Alpár szerint

Forrást vonna el a falvaktól Magyar Péter Gyopáros Alpár szerint

Fotó: Bencsik Adam

Gyopáros Alpár, a modern települések fejlesztéséért felelős kormánybiztos közösségi oldalán reagált Magyar Péter falvakat érintő programjára. 

Magyar Péter meghirdetett egy évtizedekre (ki tudja, meddig) elhúzódó időszakot, amelyben minden tíz falura szánna harmadannyi (!) forrást, mint amit a Magyar Falu Program kínált  5 év alatt!

– olvasható a kormánybiztos bejegyzésében. Gyopáros Alpár kiemelte, hogy ezzel azt árulta el Magyar Péter, hogy forrást vonna el a falvaktól.

A Magyar Falu Programot maguk a falvak írják: az “étlapot” ők állítják össze, és a “svédasztalról azt választanak, amit csak akarnak! 

– világított rá A kormánybiztos.

Gyopáros Alpár szerint Magyar egy nagy adaggal kevesebbet ígért annál, mint ami ma elérhető a falvak számára.

 

 

