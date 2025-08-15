augusztus 15., péntek

Bezárták a termált: ezrek keresték naponta a nagy múltú fürdőt, szívszorító, milyen most az állapota

A nagy múltú szuloki fürdő sorsa bizonytalan, egyelőre lakat alatt van. Bezárt a népszerű fürdő, helyben keresik a megoldást, de a befektető még várat magára.

Kovács Gábor László

Elhagyatott a szuloki fürdő, de nyomokban még tartalmazza a régi dicsőséget. Egykor forgalmas üdülőhely volt, de ennek egyelőre vége. 

A szuloki fürdő zárt kapuja Fotó: Muzslay Péter

A fürdő gazdag múltja és szomorú jelene 

– Rengeteg lakókocsi és sátor volt itt valaha, de most nincs senki a fürdőn – emlékezett vissza kérésünkre egy közelben lakó idős asszony, Márta. – Pécsről jöttek ide bányászok pihenni, nagy volt a forgalom.  Már régóta el akarják adni a fürdőt, csak nehogy közben eliszaposodjon...

 
 

Egyelőre nincs friss hír a fürdőről, felelte érdeklődésünkre Friedrich Tamás, Szulok polgármestere, aki hozzátette: az újranyitáshoz „óriási mennyiségű pénzre" lenne szükség, amivel az önkormányzat nem rendelkezik, ezért befektetőre vagy megfelelő pályázatra várnak. 

 

Reménykednek abban, hogy a szuloki fürdő sorsa jobbra fordul, hiszen a környékbeli strandok találtak befektetőre, a babócsai kivételével. Friedrich Tamás szerint előnyös a szuloki fürdőhely fekvése, így a környékbeli vadászturizmushoz kapcsódhatna, a falusi szálláshelyek biztosítottak, és a németajkú dél-somogyi településen könnyen megértetheti magát a külföldi vendég. 

Nehezíti a helyzetet, hogy a covid idején lejártak a fürdő engedélyei, ezeket meg kellene újítani, ami szintén tetemes költség. Az utolsó, öt évvel ezelőtti felmérések alapján 70 millió forint kellene ahhoz, hogy újra üzemeljen a fürdő, és bizony ez az összeg egy kistelepülésnek nagyon soknak számít. A befeketető egyelőre nincs a láthatáron, pedig sokan nagy reményekkel érkeztek, de a helyieknek nem ígéretekre van szükségük, vonta le a következtetést az eddig történtekből a polgármester. 

Az ország talán egyik legkisebb termálfürdője üzemelt Dél-Somogyban Szulokon. Az 1990-es évek óta egy kempinghez kapcsolódva működött, és volt olyan időszak, mikor akár napi ezer ember is jegyet váltott a fürdőzésre. Medencebálok és óriás majálisok is voltak az egykoron népszerű Szuloki Termálfürdőben. 

 

   

 

