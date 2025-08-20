Váratlan bejelentés: meghosszabbítják a strandidényt a fürdőn

A nagyatádi gyógyfürdőben augusztus 25-én felújítási munkák kezdődnek, és két héten át tartanak, írta meg a termalonline.hu.

A nagyatádi fürdő hosszabbít

A fürdő egy hetet ráhúzott a szezonra

Ebben az időszakban csak a gyógyászati részleg működik. A strandfürdőn augusztus 31-én véget érne a szezon, viszont a gyógyfürdő karbantartása miatt megtoldották egy héttel a strandidényt. Így szeptember 7-éig várják a fürdőzőket.