Felújítás
29 perce
Váratlan bejelentés: meghosszabbítják a strandidényt a fürdőn
Váratlan bejelentéssel állt elő a somogyi fürdő vezetése. Meghosszabbítják a strandidényt a nagyatádi fürdőn.
A nagyatádi gyógyfürdőben augusztus 25-én felújítási munkák kezdődnek, és két héten át tartanak, írta meg a termalonline.hu.
A fürdő egy hetet ráhúzott a szezonra
Ebben az időszakban csak a gyógyászati részleg működik. A strandfürdőn augusztus 31-én véget érne a szezon, viszont a gyógyfürdő karbantartása miatt megtoldották egy héttel a strandidényt. Így szeptember 7-éig várják a fürdőzőket.
