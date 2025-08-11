Helyi közélet 5 órája

Füstölni kezdett egy autó, rosszul lett, aki megpróbálta elfojtani a tüzet

Kigyulladt jármű oltása, életmentés egy füstbe borult garázsból – újra felmérték a Kaposvári Önkéntes Tűzoltó és Életmentő Egyesület (Kötél) önkéntes tűzoltóinak gyakorlati készségeit és képességeit a pénteki éves minősítő gyakorlaton: az életmentés során mindig számítani lehet a csapatra.

Egy percig sem volt kétséges az 1998 óta működő egyesület helytállása: az életmentésen kívül tűzoltáskor is folyamatosan bevetésre kész a kaposvári közösség. Füstölni kezdett egy autó A gyakorlat feltételezése szerint füstölni kezdett egy személyautó egy fémszerkezetű épületben. Egy karbantartó megpróbálta elfojtani a tüzet, de a füsttől rosszul lett és önerejéből nem tudott kijutni a tárolóból. A kiérkező egységeknek számolniuk kellett azzal, hogy a kigyulladt hybrid járműről a tűz továbbterjed a közelében nagy mennyiségben tárolt éghető anyagra.

– A Kötél Egyesület önkéntesei tüzetesen átvizsgálták az épületet és a tehergépjárművek gumiabroncsai között megtalálták a sérültet, akit légzőálarcban kimentettek a füsttel teli helyiségből – ismertette a részleteket hétfőn a Somogy Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság (SVKI). – Az egyesület egészségügyi kontingense pedig azonnal ellátásban részesítette a férfit. Életmentés: a Kötél csapatára mindig számítani lehet A Kötél Egyesület tűzoltói ezúttal is bizonyították, hogy egyedül is képesek eredményesen beavatkozni. A gyakorlat végrehajtását követően Gaál Attila tűzoltó alezredes, vármegyei tűzoltósági főfelügyelő megköszönte azt a lelkesedést és elszántságot, amely a kaposvári önkénteseket hajtja immáron huszonhét éve. A minősítésről szóló dokumentumot Bodó László, az egyesület parancsnoka vette át.

