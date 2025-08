Ezt a gazt kell megenned, hogy megóvd a májad!

A gazolás nem egy kellemes dolog, de ez is csak nézőpont kérdése. Vannak olyan zöld növények, melyeket teljesen hasztalannak tartunk, pedig akad köztük olyan, aminek komoly antioxidáns tartalmuk van és jelentősen javíthatják egészségügyi állapotunkat. Hallottál már a kövér porcsinról? Na most figyelj, ha ezt megeszed, pikk-pakk helyrejössz.

Ettől a gaztól leszel szuperegészséges

Forrás: kertlap.hu

A kövér porcsin, népies nevén disznóparéj, egy igénytelen, melegkedvelő, pozsgáslevelű növény, amelyet sokáig gyomnövényként tartottak számon, azonban az utóbbi években egyre nagyobb figyelmet kap a gasztronómiában és a természetes gyógyászatban. Remek gyulladás csökkentő hatása van, így jobb, ha azonnal beviszed a konyhába!

Gaz, amitől majd kicsattanó egészséged lesz

A kövér porcsin Magyarországon elsősorban kiskertekben, biogazdaságokban, illetve vadon is megtalálható, különösen napos, száraz területeken. Bár ipari szintű termesztése nem jellemző, néhány biogazda és őstermelő kifejezetten foglalkozik vele. Mivel jól alkalmazkodik a szárazsághoz, termesztése különösen kedvező lehet a klímaváltozás miatt egyre melegebb és szárazabb nyarak idején.

A kövér porcsin rendkívül gazdag omega-3 zsírsavakban – ez különösen figyelemre méltó, hiszen kevés növényben található ilyen mennyiségben. Ezen kívül C-, A-, és E-vitamin, valamint magnézium, kálium, vas és kalcium is található benne. Antioxidáns- és gyulladáscsökkentő hatása miatt kedvezően hat a szív- és érrendszerre, valamint segíthet a koleszterinszint szabályozásában. Rosttartalma elősegíti az emésztést, és alacsony kalóriatartalma miatt diétás étrendbe is jól beilleszthető.

A disznó paréj olyan gaz, amit nem kell kidobj, inkább vidd a konyhába

Forrás: biologiatanar.blog.hu

Így egyed, hogy még használjon is

A kövér porcsin ehető, és különféle módon felhasználható a konyhában. Fiatal hajtásai és levelei enyhén savanykás, frissítő ízűek, így kiválóak salátákba, szendvicsekbe, vagy akár levesek, főzelékek adalékaként is. Megfőzve spenótszerű köretként is tálalható. Egyes országokban (például Törökországban, Görögországban) népszerű alapanyag, de Magyarországon is kezd újra előtérbe kerülni a természetes és egészséges táplálkozást követők körében.