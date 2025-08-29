Nem elég a TikTokon nézni, élőben is látni kell – így csábítják a diákokat a gimnáziumba

A kaposvári Táncsics Mihály Gimnázium tehetségtáborában mintegy 70 gyermek vesz részt. A bentlakásos tábor idején a vidéki jelentkezők a Duráczky kollégiumában térnek nyugovóra, s közben két és fél napon át várják őket a bemutatóórák és kísérletek.

Tehetségtábort tartanak a Táncsics Mihály Gimnáziumban

Fotó: Lang Róbert

A gimnáziumban a tehetségtábor mellett tehetségsegítő programok is működnek

– A gimnáziumban szeretnék tanulni, és Somogysárdról jöttem – mondta Horváth Tímea. – A magyar nyelv és irodalom érdekel a legjobban, de még nem döntöttem el, hogy felnőttként milyen pályát választok. A Táncsics nekem már most tetszik, meg tudnám szeretni, mert a programok jók és a tanárok is aranyosak.

A tehetségtáborban volt diákok is segítenek. – Azért vagyok itt, hogy megmutassam, miért jó tanulni – mondta Csete Lilla, aki ötödéves orvostanhallgató a SOTE-n. – A Táncsicsban színvonalas órákat tartanak, és a diákokat igyekeznek bevonni az iskola életébe.

A közösségi média miatt nem könnyű felkelteni a fiatalok figyelmét manapság, vallották be a pedagógusok.

– A fiatalok a TikTokon már sok mindent láttak, de azért vagyunk itt, hogy megmutassuk, élőben még érdekesebbek a kísérletek – mondta Bodó András, fizika szakos tanár. – Folyékony nitrogénnel dolgozunk, ködöt képzünk, lefagyasztunk anyagokat, hogy a gyerekek érdeklődését felkeltsük.