47 perce
Nem elég a TikTokon nézni, élőben is látni kell – így csábítják a diákokat a gimnáziumba
Megkezdődött a kaposvári Táncsics gimnázium tehetségtábora, és új programokat is bejelentettek. Nem elég a TikTokon nézni, élőben is látni kell a fizikai kísérleteket – így csábítják a diákokat a gimnáziumba.
A kaposvári Táncsics Mihály Gimnázium tehetségtáborában mintegy 70 gyermek vesz részt. A bentlakásos tábor idején a vidéki jelentkezők a Duráczky kollégiumában térnek nyugovóra, s közben két és fél napon át várják őket a bemutatóórák és kísérletek.
A gimnáziumban a tehetségtábor mellett tehetségsegítő programok is működnek
– A gimnáziumban szeretnék tanulni, és Somogysárdról jöttem – mondta Horváth Tímea. – A magyar nyelv és irodalom érdekel a legjobban, de még nem döntöttem el, hogy felnőttként milyen pályát választok. A Táncsics nekem már most tetszik, meg tudnám szeretni, mert a programok jók és a tanárok is aranyosak.
A tehetségtáborban volt diákok is segítenek. – Azért vagyok itt, hogy megmutassam, miért jó tanulni – mondta Csete Lilla, aki ötödéves orvostanhallgató a SOTE-n. – A Táncsicsban színvonalas órákat tartanak, és a diákokat igyekeznek bevonni az iskola életébe.
A közösségi média miatt nem könnyű felkelteni a fiatalok figyelmét manapság, vallották be a pedagógusok.
– A fiatalok a TikTokon már sok mindent láttak, de azért vagyunk itt, hogy megmutassuk, élőben még érdekesebbek a kísérletek – mondta Bodó András, fizika szakos tanár. – Folyékony nitrogénnel dolgozunk, ködöt képzünk, lefagyasztunk anyagokat, hogy a gyerekek érdeklődését felkeltsük.
Nem elég a TikTokon nézni, élőben is látni kell a kísérleteket – így csábítják a diákokat a gimnáziumbaFotók: Lang Róbert
A gimnáziumban a tehetségtáborral hagyományt teremtettek, programokat és bemutató órákat szervezünk, és ezen keresztül a leendő nyolcadik osztályos diákok megismerhetik az iskolát és a tanárokat, mondta Vámosi László igazgató. Fizikai kísérleteket láthattak, egészségprogramban és flash mobon vettek részt, és a gimnázium mobil planetáriumában is megfordultak.
Több országos programhoz is csatlakoztak a táncsicsosok. Krausz Ferenc Nobel-díjas magyar fizikus három éves programjában a diákok az informatikai programozásról tanulhatnak az alapoktól egészen az olimpiai versenyekig. Egy új pilot programban az MTMI iskolák (Matematikai, Természettudományi, Műszaki és Informatikai) szakterületén azon munkálkodnak, hogy piaci alapon szerveződve, nagy cégek anyagi támogatásával minél több diákot irányítsanak a természettudományok és a műszaki pályák felé. Tehetséggondozó foglalkozásokat tartanak, és eszközöket kapnak erre a célra. Egy harmadik programban a MATE-val tartanak közös innovációs válogatót, erre az országos versenyre legalább 100 projektet várnak, és kiállítást is rendeznek az ősszel.