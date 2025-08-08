2 órája
Berobbant a gombaszezon a piacon, nem hiszed el, mennyiért árulták a vargányát
Az eső igencsak jót tett az avar kincseinek, a kaposvári piacon is több helyen lehetett már gombát vásárolni. Az illatos vargánya pillanatok alatt elfogyott Miki bácsi standjáról.
Dinnye, gomba és paprika – a pénteki piac slágerei
Fotó: Lang Róbert
Péntek piac nap, jó szokáson pedig nem változtat az ember fia, így ezúttal is kilátogattunk a Kaposvári Nagypiacra. A dinnye, lecsópaprika és kovászolni való uborka mellett a gomba is nagy népszerűségnek örvend a csarnokban, érkezésünkkor már a standok felét lerámolták.
Bár tömeg nem volt a Kaposvári Nagypiacon, nem panaszkodtak az árusok, 10 óra körül volt, ahol már az összes kovászolni való uborkát eladták. Az uborka mellett a lecsópaprika és befőzni való paradicsom volt a sláger, most éppen mindenkinek befőzhetnéke van. Sokak örömére Szegleti Miklós László, Miki bácsi is megérkezett gombájával, az illatos vargánya pillanatok alatt elkelt, pedig kilóját 7000 forintért mérték.
Ha péntek, akkor piac – megérkezett a gomba
Egyenes Dél-Somogyból, Homokszentgyörgyből érkezett az illatos vargánya a Kaposvári Nagypicara, Szegleti Miki bácsi több, mint 15 kilónyi gombát tárt az avar kincseinek szerelemesei elé pénteken. – Az eső nagyon jót tett a gombának, rengeteg van most belőle az erdőkben. Én jómagam ezeket Homokszentgyörgy erdeiben találtam, és nézze már el is fogyott majd minden. 1976-óta járok ide a piacra, rendszeresen gombával, akkor is szerették az emberek és most is – mondta el Szegleti Miklós László.
Augusztus lévén már mindenki teljes befőzési lázban él vagy éppen lecsót készít. A lecsópaprika most 300 forintot kóstál kilónként, a befőzni való paradicsomért pedig 350 forint kilónkénti árat kérnek el az árusok. – A kovászolni való uborkánk már most elfogyott, pedig rengeteget hoztunk ki belőle. Az időjárás rendkívül kedvező most a kovászoláshoz, ebben a melegben pillanatok alatt elkészül. Ami most nagyon beindult, az a befőzni való paradicsom. Rengeteget adunk el belőle, mindenki ezt keresi most – mondta el az egyik árus.
A dinnye szezon is tart még javában, az áru pedig nagyon jó. – Mi most cecei görögdinnyét hoztunk, ami nagyon finom. Sokan visznek belőle, kisebbeket, nagyobbakat egyaránt. Lékelni nem szoktunk, csak ha valaki nagyon ragaszkodik hozzá. 350 forintos kilókénti áron adjuk, ami egy nagy jó ár – mondta el egy árus.
A csemege kukorica is nagy slágernek számított a piacon, szinte mindben második ember kosarában láthattunk pár csövet. – Mi Somogysárdról hoztuk a kukoricát és idén nagyon finom lett. Nem az esőre várunk, speciális öntözési technikával tarjuk nedvesség alatt a növényt. 250 forint darabja és nagyon változó, mennyit visznek belőle. Az idősebbek van, hogy csak 2-3 darabot vásárolnak, aztán pár nap múlva visszatérnek még egy pár darabért. A családok általában elvisznek 10-12 darabot is, ahol gyerek van, ott mindig több fogy – mondta el a kukoricaárus.
Piaci körkép – 2025.08.08.Fotók: Lang Róbert