Berobbant a gombaszezon a piacon, nem hiszed el, mennyiért árulták a vargányát

Péntek piac nap, jó szokáson pedig nem változtat az ember fia, így ezúttal is kilátogattunk a Kaposvári Nagypiacra. A dinnye, lecsópaprika és kovászolni való uborka mellett a gomba is nagy népszerűségnek örvend a csarnokban, érkezésünkkor már a standok felét lerámolták.

A kukorica, a lecsópaprika és a dinnye mellett a gomba az új sláger a Kaposvári Nagypiacon

Fotó: Lang Róbert

Bár tömeg nem volt a Kaposvári Nagypiacon, nem panaszkodtak az árusok, 10 óra körül volt, ahol már az összes kovászolni való uborkát eladták. Az uborka mellett a lecsópaprika és befőzni való paradicsom volt a sláger, most éppen mindenkinek befőzhetnéke van. Sokak örömére Szegleti Miklós László, Miki bácsi is megérkezett gombájával, az illatos vargánya pillanatok alatt elkelt, pedig kilóját 7000 forintért mérték.

Ha péntek, akkor piac – megérkezett a gomba

Egyenes Dél-Somogyból, Homokszentgyörgyből érkezett az illatos vargánya a Kaposvári Nagypicara, Szegleti Miki bácsi több, mint 15 kilónyi gombát tárt az avar kincseinek szerelemesei elé pénteken. – Az eső nagyon jót tett a gombának, rengeteg van most belőle az erdőkben. Én jómagam ezeket Homokszentgyörgy erdeiben találtam, és nézze már el is fogyott majd minden. 1976-óta járok ide a piacra, rendszeresen gombával, akkor is szerették az emberek és most is – mondta el Szegleti Miklós László.

Szegleti Miki bácsi illatos vargányája pillanatok alatt elfogyott

Fotó: Lang Róbert

Augusztus lévén már mindenki teljes befőzési lázban él vagy éppen lecsót készít. A lecsópaprika most 300 forintot kóstál kilónként, a befőzni való paradicsomért pedig 350 forint kilónkénti árat kérnek el az árusok. – A kovászolni való uborkánk már most elfogyott, pedig rengeteget hoztunk ki belőle. Az időjárás rendkívül kedvező most a kovászoláshoz, ebben a melegben pillanatok alatt elkészül. Ami most nagyon beindult, az a befőzni való paradicsom. Rengeteget adunk el belőle, mindenki ezt keresi most – mondta el az egyik árus.

A gomba mellett még mindig sokan keresik a lecsópaprikát is

Fotó: Lang Róbert

A dinnye szezon is tart még javában, az áru pedig nagyon jó. – Mi most cecei görögdinnyét hoztunk, ami nagyon finom. Sokan visznek belőle, kisebbeket, nagyobbakat egyaránt. Lékelni nem szoktunk, csak ha valaki nagyon ragaszkodik hozzá. 350 forintos kilókénti áron adjuk, ami egy nagy jó ár – mondta el egy árus.