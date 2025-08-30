Gondoltad volna, hogy ez lesz a sorsa? Elbontották Siófokon a fordított házat

Sokan meglepődve látták a hétvégén, hogy daruval elkezdték elbontani Siófok egyik legismertebb látványosságát, a fordított házat. A piros épület, amelyben minden a feje tetejére állítva várta a látogatókat, hosszú évekig népszerű turisztikai célpont volt a Balaton-parton.

A fordított ház azonban nem tűnik el végleg Siófokról – a hivatalos közlemény szerint átköltözik. Az új helyszín a régitől mindössze 30 méterre, a Május 1. utca 2/A szám alatt lesz, vagyis gyakorlatilag a régi épülettel szemben.

A szervezők közölték: a fordított ház augusztus 29-től az átköltözés miatt átmenetileg szünetel, a pontos nyitási időpontról pedig később adnak tájékoztatást.

Így tehát a helyiek és a turisták is megnyugodhatnak: a különleges látványosság nem szűnik meg, csupán új helyen várja majd a látogatókat.