Gyászhír

Gyászol az egyetem: elhunyt a gyógypedagógiai élet meghatározó alakja

Címkék#Bogdán György#MATE Kaposvári Campus#gyászhír

Elhunyt Bogdán György gyógypedagógustól, főiskolai adjunktus, aki a kaposvári gyógypedagógiai élet meghatározó alakja volt. A hírt a MATE Kaposvári Campus közösségi oldala osztotta meg.

Bogdán György a Kaposvári Tanítóképző Főiskola Neveléstudományi Tanszékén dolgozott 1984-től. A Gyógypedagógiai Tanszék megalakulásakor az elsők között csatlakozott az oktatói grémiumhoz.

Kiváló szakmai tudása, rátermettsége, példaértékű emberi tartása hitelessé és elfogadottá tette a hallgatók és a kollégák körében egyaránt. Évtizedeken keresztül meghatározó személye volt a kaposvári gyógypedagógus-képzésnek egészen nyugdíjazásáig. Több száz fiatal ismerhette meg általa a szakma szépségét, megtapasztalhatta a szakma tiszteletét. A nyugdíjas évek alatt is szívesen visszalátogatott a kollégák közé egy-egy közös rendezvényre, melyek során utánozhatatlan humora mindenki arcára derűt csalt.

 

