”A világnak több Ivánfi Ferencre lenne szüksége” - végleg elbúcsúztatták az egyetlen barcsi gyermekorvost

Végleg elbúcsúztatták a barcsi és a barcsi körzethez tartozó gyerekek és szüleik Ivánfi Ferencet, azt a gyermekorvost, aki 33 éve dolgozik éjt nappallá téve a gyermekekért. Ivánfi Ferenc könnyektől meghatódva lépett ki a rendelőintézet ajtaján, ahol olyan meglepetések várták, amire egyáltalán nem számított.

Fotó: Holczinger Tímea

Elbúcsúzott az utolsó barcsi gyermekorvos

Ivánfi Ferenc, barcsi gyermekorvos neve olvasóink számára sem csenghet ismeretlenül, hiszen mi is bemutattuk példaértékű munkáját, amit hosszú évek óta gyakorol a barcsi gyermekorvosi körzetekben. Egyszer már elbúcsúzott, de a pálya iránti elhivatottsága nem engedte, hogy magára hagyja a barcsi és a hozzá tartozó körzetek gyermekeit. Maradnia kellet még, hiszen nem tudták megoldani helyettesítését, most azonban végleg szögre akasztotta a sztetoszkópot.

Ivánfi Ferenc közel 1800 gyermeket látott el egyedül körzetében. Tette mindezt úgy, hogy már rég nyugdíjas éveit kellett volna élveznie. Most azonban végleg megálljt parancsolt magának, eljött az ideje a pihenésnek.

Utolsó munkanapján azonban szövetkeztek ellene kis páciensei és egy meglepetés búcsú műsorral készültek. A barcsi oktatási intézmények mindegyike képviselte magát. A barcsi Arany János Általános Iskola, a Deák Ferenc Sportiskolai Általános Iskola, a Szivárvány EGYMI és a Vikár Béla Alapfokú Művészeti Iskola is.

– A kezdeményezés a Deák iskolától indult. Hozzájuk csatlakozott a másik két iskola is, illetve a barcsi Baba-mama adok veszek közösségi oldal csoportja is. Innen értesültem róla én is, és rögtön a kezdeményezés mellé álltam. Ivánfi Ferenc munkája mindenki számára példaértékű lehet, az, ahogy az utolsó években is rendületlenül fogadott mindenkit, fantasztikus – mondta el Holczinger Tímea, barcsi édesanya.

Rengeteg szülő csatlakozott a gyermekorvos búcsúztatásához

Fotó: Holczinger Tímea

– Sikerült meglepniük a gyerekeknek, semmit sem sejtettem az egészből. Kicsit gyanús volt, amikor nagy zaj szűrődött be kintről, kérdeztem is, hogy szerveztek valami szűrést, vagy valami mást. Aztán amikor kihívtak, már egyértelmű lett, hogy valamit azért mégiscsak szerveztek. Nagyon meghatódtam, nagyon jó érzés volt látni a sok gyermeket és a szülőket. A recepteket, amiket kaptam tőlük, a jókívánságaikkal írták tele, mindent elolvastam és igyekszem betartani őket – mesélte Ivánfi Ferenc.