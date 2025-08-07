augusztus 7., csütörtök

Ibolya névnap

Mai évfordulók
Nyári munka

33 perce

Gyermekvasutasok segítik a munkát a balatonfenyvesi kisvasúton

Címkék#balatonfenyvesi#gyermekvasutas#kalauz#nyár#munka

Sonline.hu

Az általános iskolás gyermekvasutasok többféle feladatkörben teljesítenek szolgálatot a nyáron a fenyvesi kisvasúton: legtöbben kalauzként, de sokan az irodában vagy a pénztárban dolgoznak. Ehhez egy féléves, komoly felkészítést nyújtó tanfolyamot kellett elvégezniük. Az utasok a nyári időszakban nyolc hétvégén találkozhatnak velük a vonatokon és az állomásokon.

 

