Gyermekvasutasok segítik a munkát a balatonfenyvesi kisvasúton

Az általános iskolás gyermekvasutasok többféle feladatkörben teljesítenek szolgálatot a nyáron a fenyvesi kisvasúton: legtöbben kalauzként, de sokan az irodában vagy a pénztárban dolgoznak. Ehhez egy féléves, komoly felkészítést nyújtó tanfolyamot kellett elvégezniük. Az utasok a nyári időszakban nyolc hétvégén találkozhatnak velük a vonatokon és az állomásokon.