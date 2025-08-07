Nyári munka
33 perce
Gyermekvasutasok segítik a munkát a balatonfenyvesi kisvasúton
Az általános iskolás gyermekvasutasok többféle feladatkörben teljesítenek szolgálatot a nyáron a fenyvesi kisvasúton: legtöbben kalauzként, de sokan az irodában vagy a pénztárban dolgoznak. Ehhez egy féléves, komoly felkészítést nyújtó tanfolyamot kellett elvégezniük. Az utasok a nyári időszakban nyolc hétvégén találkozhatnak velük a vonatokon és az állomásokon.
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a sonline.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre