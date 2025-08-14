augusztus 14., csütörtök

Kutyatámadás

Gyilkolt a malionis, veszélyes kutya tartja rettegésben Marcali környékét

Címkék#somogy#kutya#gazda#segítség

Segítséget kérnek a somogyiaktól egy Táskán történt kutyatámadás miatt.

Bodor Nikolett
Az érintett települések: Marcali, Nikla, Táska, Buzsák, Csisztapuszta, Lengyeltóti és környéke. A helyeiket arra kérik, figyeljenek, mert egy nagytestű malionis kutya állatra és emberre is rátámadt nemrégiben.

Nemrég egy kis foxikeverék kutya maradt gazda nélkül, miután a tulajdonosa elhunyt. Az állatról egy helyi hölgy gondoskodott, amíg menhelyre nem került volna. Azonban augusztus 13-án egy nagytestű, malinois keverék kutya beugrott az udvarba, és megtámadta a védtelen kiskutyát, aki a támadás következtében elpusztult. Ezután rátámadt a gondozó hölgyre, valamint a szomszédra is – írta meg egy zalaegerszegi állatvédő egyesület a posztjában.

A kutya továbbra is szabadon kóborol, és veszélyt jelenthet más állatokra, illetve emberekre is. A Bogáncs Zalaegerszegi Állatvédő Egyesület, ezért a környék lakóinak segítségét kérik a beazonosításához és gazdájának megtalálásához. Elérhetőség: 30/424-3579 

Ha valaki felismeri, mielőbb jelentkezzen!
Ha valaki felismeri, mielőbb jelentkezzen!

 

 

