Agyonverte és elásta a vendégét a szóládi gyilkos

A hetvenes éveiben járó szóládi férfi úgy vált gyilkossá, hogy még 2022-ben bántalmazta olyan súlyosan nőismerősét, hogy az belehalt a sérüléseibe. Évek óta ismerték egymást, a rendezetlen életvitelű asszony gyakran megjelent a férfi lakásán, ilyenkor italoztak, és a nő kimosta a ruháit, időnként pénzt is kért. Korábban előfordult, hogy a nő részegen megbotránkoztatóan viselkedett a férfi házában, aki ettől dühös lett, és többször bántalmazta is az asszonyt. Ezért a férfit felfüggesztett börtönbüntetésre ítélték.

A gyilkos szóládi házának hátsó udvara

A gyilkos dühös volt, hogy börtönre ítélték



Ilyen előzmények után a sértett 2022 májusában ismét megjelent a férfi lakásán azért, hogy tőle pénzt kérjen illetve, hogy WC-re mehessen. A házigazda a korábbi viselkedése miatt nem akarta beengedni az asszonyt a házba, ezért a sértett a hátsó udvarba ment a szükségét elvégezni, majd ismét pénzt kért a férfitől.

Ekkor veszekedés tört ki, és a házigazda a nő szemére vetette, hogy miatta fog börtönbe kerülni. Az egyre indulatosabb szóváltás közben a férfi lökdösni kezdte a sértettet azért, hogy hagyja el az udvart. A nő azonban nem akart távozni, és tovább szidalmazta a ház tulajdonosát, aki emiatt nagy erővel arcon ütötte az asszonyt. A sértett az ütéstől nekiesett egy vascsőnek, majd a földre rogyott és eszméletét vesztette.

A gyilkos a rendőrségi helyszíni szemlén

A férfi ezután 10-15 percig szólongatta, próbálta felkelteni, de az asszony nem adott életjelet, ezért a holttestet a hátsó udvarban elásta, a ruháit pedig kidobta. A nyomozó hatóság visszatérően ellenőrizte a látókörükbe került idős férfit, míg végül a sértett csontjait a 2025 januárjában tartott helyszíni szemlén megtalálták. Az 50 éves asszony halála a fejét ért ökölütés és és a vascsőhöz ütődés miatt állt be.

A Somogy Vármegyei Főügyészség halált okozó testi sértés bűntettével vádolja a szóládi férfit. A főügyészség a Kaposvári Törvényszékre benyújtott vádiratában a bűncselekmény elkövetését beismerő, jelenleg is letartóztatásban lévő férfi ellen végrehajtandó börtönbüntetés és közügyektől eltiltás kiszabására tett indítványt.