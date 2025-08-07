augusztus 7., csütörtök

Ibolya névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Helyi közélet

3 órája

Agyonverte és elásta a vendégét a szóládi gyilkos

Címkék#gyilkosság#Somogy Vármegyei Főügyészség#halál#bűntett

Elásta a vendégét az idős férfi, és csak három évvel később bukkantak a nő holttestére. A szóládi gyilkosság ügyében vádat emelt a Somogy Vármegyei Főügyészség.

Kovács Gábor László

A hetvenes éveiben járó szóládi férfi úgy vált gyilkossá, hogy még 2022-ben bántalmazta olyan súlyosan nőismerősét, hogy az belehalt a sérüléseibe. Évek óta ismerték egymást, a rendezetlen életvitelű asszony gyakran megjelent a férfi lakásán, ilyenkor italoztak, és a nő kimosta a ruháit, időnként pénzt is kért. Korábban előfordult, hogy a nő részegen megbotránkoztatóan viselkedett a férfi házában, aki ettől dühös lett, és többször bántalmazta is az asszonyt. Ezért a férfit felfüggesztett börtönbüntetésre ítélték.

A gyilkos szóládi házának hátsó udvara
A gyilkos szóládi házának hátsó udvara

A gyilkos dühös volt, hogy börtönre ítélték


Ilyen előzmények után a sértett 2022 májusában ismét megjelent a férfi lakásán azért, hogy tőle pénzt kérjen illetve, hogy WC-re mehessen. A házigazda a korábbi viselkedése miatt nem akarta beengedni az asszonyt a házba, ezért a sértett a hátsó udvarba ment a szükségét elvégezni, majd ismét pénzt kért a férfitől.  

Ekkor veszekedés tört ki, és a házigazda a nő szemére vetette, hogy miatta fog börtönbe kerülni. Az egyre indulatosabb szóváltás közben a férfi lökdösni kezdte a sértettet azért, hogy hagyja el az udvart. A nő azonban nem akart távozni, és tovább szidalmazta a ház tulajdonosát, aki emiatt nagy erővel arcon ütötte az asszonyt. A sértett az ütéstől nekiesett egy vascsőnek, majd a földre rogyott és eszméletét vesztette. 

A gyilkos a rendőrségi helyszíni szemlén
A gyilkos a rendőrségi helyszíni szemlén

A férfi ezután 10-15 percig szólongatta, próbálta felkelteni, de az asszony nem adott életjelet, ezért a holttestet a hátsó udvarban elásta, a ruháit pedig kidobta. A nyomozó hatóság visszatérően ellenőrizte a látókörükbe került idős férfit, míg végül a sértett csontjait a 2025 januárjában tartott helyszíni szemlén megtalálták. Az 50 éves asszony halála a fejét ért ökölütés és és a vascsőhöz ütődés miatt állt be. 

 

A Somogy Vármegyei Főügyészség halált okozó testi sértés bűntettével vádolja a szóládi férfit. A főügyészség a Kaposvári Törvényszékre benyújtott vádiratában a bűncselekmény elkövetését beismerő, jelenleg is letartóztatásban lévő férfi ellen végrehajtandó börtönbüntetés és közügyektől eltiltás kiszabására tett indítványt.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a sonline.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu