Ha ebből egy felest lehúzol, biztosan nem jelez be a szonda

1 órája
A gyömbér évezredek óta használt gyógynövény, amit ma már az egészségtudatos életmód egyik alappilléreként is számon tartanak. Bár a gyömbér gyógyhatása régóta ismert, egyre népszerűbb formája az úgynevezett gyömbér shot, amely koncentráltan tartalmazza mindazokat az összetevőket, amikért ezt a fűszeres, kissé csípős növényt érdemes fogyasztani.
A gyömbér hatásossága elsősorban a benne található illóolajoknak, elsősorban a gingeroloknak köszönhető. Ezek az anyagok gyulladáscsökkentő, antioxidáns és fájdalomcsillapító hatásúak, és számos kutatás vizsgálja a szervezetre gyakorolt pozitív hatásait.
A gyömbér jótékony hatásai közé tartozik:
Emésztés támogatása: csökkenti a hányingert, enyhíti a puffadást, segíti az emésztést.
Gyulladáscsökkentés: például ízületi panaszok esetén enyhítheti a tüneteket.
Fájdalomcsillapítás: egyes tanulmányok szerint a menstruációs fájdalmak enyhítésére is hatékony lehet.
Antioxidáns hatás: segíthet csökkenteni bizonyos daganatos betegségek kockázatát.
Szív- és érrendszeri támogatás: elősegítheti az egészséges vérkeringést.
Vércukor- és koleszterinszint szabályozása: néhány vizsgálat szerint stabilizáló hatással bír.
Májvédelem: bizonyos esetekben segíthet a nem alkoholos zsírmáj kezelésében.
Reggeli energia egy kortyban – így készül a gyömbér shot
A gyömbér shot egyik legnagyobb előnye, hogy egyszerűen elkészíthető otthon is, és már kis mennyiségben is intenzíven hat. Ha naponta, például reggelente elfogyasztasz belőle fél decilitert, hosszú távon kihasználhatod a növény pozitív hatásait.
Hozzávalók (kb. 5 dl italhoz):
- 5 dkg friss gyömbér
- 2 db citrom
- 2 evőkanál méz
- 1 teáskanál kurkuma
- 5 dl víz
Elkészítés:
A citromot meghámozzuk, a gyümölcshúst feldaraboljuk. Figyeljünk rá, hogy a keserű fehér héj ne kerüljön bele.
A gyömbért megtisztítjuk, felkarikázzuk.
Minden hozzávalót a turmixgépbe teszünk: a gyömbért, citromhúst, mézet, kurkumát és a vizet.
Összeturmixoljuk, majd átszűrjük.
Lassan, kortyolgatva fogyasztjuk el. Hűtőben 1-2 napig eláll.
A Calendula Klinika egykori munkatársa azt mondja, hogy a növény rendszeres fogyasztása hozzájárul az általános közérzet javulásához:
– A gyömbér kiválóan támogatja az emésztést, ezért télen különösen ajánlott a fogyasztása, mert segít megtisztítani a gyomrot és erősíti az immunrendszert. Ha mézzel és citrommal elkeverve isszuk reggelente, nagyobb eséllyel véd minket a vírusoktól. Az, hogy ki milyen formában fogyassza – frissen vagy por alakban –, egyéni adottságoktól függ: a túlsúlyosabbaknak inkább a por állagú változat ajánlott, míg a vékonyabb testalkatúaknak inkább a frissen kipréselt gyömbér – árulta el Kolumbán-Molnár Zita.