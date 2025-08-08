Ha ebből egy felest lehúzol, biztosan nem jelez be a szonda

A gyömbér hatásossága elsősorban a benne található illóolajoknak, elsősorban a gingeroloknak köszönhető. Ezek az anyagok gyulladáscsökkentő, antioxidáns és fájdalomcsillapító hatásúak, és számos kutatás vizsgálja a szervezetre gyakorolt pozitív hatásait.

Gyömbér az egészségért

Fotó: MW

A gyömbér jótékony hatásai közé tartozik:

Emésztés támogatása: csökkenti a hányingert, enyhíti a puffadást, segíti az emésztést.

Gyulladáscsökkentés: például ízületi panaszok esetén enyhítheti a tüneteket.

Fájdalomcsillapítás: egyes tanulmányok szerint a menstruációs fájdalmak enyhítésére is hatékony lehet.

Antioxidáns hatás: segíthet csökkenteni bizonyos daganatos betegségek kockázatát.

Szív- és érrendszeri támogatás: elősegítheti az egészséges vérkeringést.

Vércukor- és koleszterinszint szabályozása: néhány vizsgálat szerint stabilizáló hatással bír.

Májvédelem: bizonyos esetekben segíthet a nem alkoholos zsírmáj kezelésében.

Reggeli energia egy kortyban – így készül a gyömbér shot

A gyömbér shot egyik legnagyobb előnye, hogy egyszerűen elkészíthető otthon is, és már kis mennyiségben is intenzíven hat. Ha naponta, például reggelente elfogyasztasz belőle fél decilitert, hosszú távon kihasználhatod a növény pozitív hatásait.

Hozzávalók (kb. 5 dl italhoz):

5 dkg friss gyömbér

2 db citrom

2 evőkanál méz

1 teáskanál kurkuma

5 dl víz

Elkészítés:

A citromot meghámozzuk, a gyümölcshúst feldaraboljuk. Figyeljünk rá, hogy a keserű fehér héj ne kerüljön bele.

A gyömbért megtisztítjuk, felkarikázzuk.

Minden hozzávalót a turmixgépbe teszünk: a gyömbért, citromhúst, mézet, kurkumát és a vizet.

Összeturmixoljuk, majd átszűrjük.

Lassan, kortyolgatva fogyasztjuk el. Hűtőben 1-2 napig eláll.

A Calendula Klinika egykori munkatársa azt mondja, hogy a növény rendszeres fogyasztása hozzájárul az általános közérzet javulásához:

– A gyömbér kiválóan támogatja az emésztést, ezért télen különösen ajánlott a fogyasztása, mert segít megtisztítani a gyomrot és erősíti az immunrendszert. Ha mézzel és citrommal elkeverve isszuk reggelente, nagyobb eséllyel véd minket a vírusoktól. Az, hogy ki milyen formában fogyassza – frissen vagy por alakban –, egyéni adottságoktól függ: a túlsúlyosabbaknak inkább a por állagú változat ajánlott, míg a vékonyabb testalkatúaknak inkább a frissen kipréselt gyömbér – árulta el Kolumbán-Molnár Zita.