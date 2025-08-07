Gyorsasági traktorversennyel és főzőversennyel ünnepeltek Segesden

Gazdatalálkozót és családi napot tartott a Segesdi Szakműhely, ahol traktoros gyorsulási verseny, ügyességi pálya és főzőverseny is várta az érdeklődőket. A látogatók kamionokat, munkagépeket próbálhattak ki, a gyerekeket ugrálóvár és gépsimogató szórakoztatta.