Így úszd meg a külföldi gyorhajtást - ha tudod

Tegyünk a szívünkre a kezünket: olykor-olykor bizony előfordul, hogy annyira bennünk van a lendület, hogy a sebességünket nem figyelve elindulunk a végtelenbe és tovább. Ilyenkor pedig gyorsan megvan a baj, ami egy zsíros büntetés formájában jelentkezik. Magyarországon a legtöbb esetben már azonnal meg is állít a rendőr, külföldön pedig a rendszámfelismerő kameráknak köszönhetően csap le ránk a törvény vas szigora. Mit tehetünk ha a rendszer tévedett, és nem hozzánk tartozik a gyorshajtási büntetés?

Gyorshajtásért jár a büntetés – persze ha valóban mi követtük el a szabálysértést

Fotó: Huszár Márk

Sok esetben vagyunk valóban mi, sofőrök a hibások, de van úgy, hogy a rendszer téved. Az EUCARIS (European Car And Driving Licence Information System) sok esetben küldi ki úgy a bírságot, hogy az autós valójában nem is követte el a szabálysértést. Utánajártunk mit tehetünk egy ilyen helyzetben.

Gyorshajtási bírság, ami nem is a miénk – hogy lettünk áldozatok?

– Az automata rendszámfelismerő kamerák (angol rövidítéssel ANPR – Automatic Number Plate Recognition) olyan intelligens optikai rendszerek, amelyek képesek a járművek rendszámtábláját felismerni és digitális formában feldolgozni. Működésük alapja a nagy felbontású kamera és a képfeldolgozó szoftver együttműködése. A kamera rögzíti az áthaladó jármű képét, majd egy algoritmus kiszűri belőle a rendszámtábla területét. Ezt követően optikai karakterfelismerés (OCR) segítségével az egyes betűket és számokat átalakítja digitális adatsorrá – mondta el Kiss Balázs, barcsi informatikus.

Az automata rendszámfelismerést számos területen használják. A közlekedésben leggyakrabban sebességmérésnél, útdíjfizetésnél és forgalom ellenőrzésnél találkozunk vele. A parkolási rendszerekben a behajtás és a kilépés automatizálását teszi lehetővé, így nincs szükség parkolójegyre. A rendészeti szervek is alkalmazzák körözött vagy lopott járművek azonosítására, határátkelőkön pedig a belépő és kilépő járművek nyilvántartására.

A gyorshajtás rövid időn belül lelepleződik

Forrás: MW

Az egyik hazai autós portál témával kapcsolatos összefoglalójából kiderül, hogy a litván és svéd rendszámok is három betűből és három számból állnak, akárcsak a 2022. július 1-jéig kiadott magyar rendszámok, így gyakran előfordulhat, hogy a gyorshajtási bírság helyes karakterkombinációval érkezik, de téves országjelzéssel.