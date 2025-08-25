1 órája
Így úszd meg a külföldi gyorhajtást - ha tudod
A rendszámfelismerő kamerák elterjedésével egyre több bírság érkezik külföldről magyar polgárok részére. Sokszor azonban alaptalan a büntetés, mutatjuk, hogy járhatsz el, ha gyorshajtásért kaptak el jogtalanul.
Tegyünk a szívünkre a kezünket: olykor-olykor bizony előfordul, hogy annyira bennünk van a lendület, hogy a sebességünket nem figyelve elindulunk a végtelenbe és tovább. Ilyenkor pedig gyorsan megvan a baj, ami egy zsíros büntetés formájában jelentkezik. Magyarországon a legtöbb esetben már azonnal meg is állít a rendőr, külföldön pedig a rendszámfelismerő kameráknak köszönhetően csap le ránk a törvény vas szigora. Mit tehetünk ha a rendszer tévedett, és nem hozzánk tartozik a gyorshajtási büntetés?
Sok esetben vagyunk valóban mi, sofőrök a hibások, de van úgy, hogy a rendszer téved. Az EUCARIS (European Car And Driving Licence Information System) sok esetben küldi ki úgy a bírságot, hogy az autós valójában nem is követte el a szabálysértést. Utánajártunk mit tehetünk egy ilyen helyzetben.
Gyorshajtási bírság, ami nem is a miénk – hogy lettünk áldozatok?
– Az automata rendszámfelismerő kamerák (angol rövidítéssel ANPR – Automatic Number Plate Recognition) olyan intelligens optikai rendszerek, amelyek képesek a járművek rendszámtábláját felismerni és digitális formában feldolgozni. Működésük alapja a nagy felbontású kamera és a képfeldolgozó szoftver együttműködése. A kamera rögzíti az áthaladó jármű képét, majd egy algoritmus kiszűri belőle a rendszámtábla területét. Ezt követően optikai karakterfelismerés (OCR) segítségével az egyes betűket és számokat átalakítja digitális adatsorrá – mondta el Kiss Balázs, barcsi informatikus.
Az automata rendszámfelismerést számos területen használják. A közlekedésben leggyakrabban sebességmérésnél, útdíjfizetésnél és forgalom ellenőrzésnél találkozunk vele. A parkolási rendszerekben a behajtás és a kilépés automatizálását teszi lehetővé, így nincs szükség parkolójegyre. A rendészeti szervek is alkalmazzák körözött vagy lopott járművek azonosítására, határátkelőkön pedig a belépő és kilépő járművek nyilvántartására.
Az egyik hazai autós portál témával kapcsolatos összefoglalójából kiderül, hogy a litván és svéd rendszámok is három betűből és három számból állnak, akárcsak a 2022. július 1-jéig kiadott magyar rendszámok, így gyakran előfordulhat, hogy a gyorshajtási bírság helyes karakterkombinációval érkezik, de téves országjelzéssel.
Mit tegyünk a téves bírság esetén?
Íme néhány javallat, hogy járjunk el, a téves gyorshajtási bírságot kapunk.
- Vegyünk fel a kapcsolatot az érintett ország hatóságaival!
A csekkeken általában feltüntetik a kapcsolattartási adatokat, így könnyedén elérhetjük őket.
- Bizonyítsuk azt, hogy tévedés történt!
Készítsünk fényképet az autóról és a rendszámról, illetve mellékeljünk bizonyítékokat, hogy a megjelölt időpontban máshol tartózkodtunk (parkolójegy, fénykép, repülőjegy vagy éppen banki tranzakció).
- Nyújtsunk be egy írásos kifogást, az ország hivatalos nyelvén az adott ügy számára hivatkozva!
Ha a kapcsolatfelvétel sikertelen, akkor az európai uniós polgárok jogérvényesítését támogató SOLVIT központhoz érdemes fordulni, és felvenni a kapcsolatot egy ügyvédet vagy jogi tanácsadót felkeresni.