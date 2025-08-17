Elkerülhető a bírság és a büntető pont? Veszélyes trükkel próbálkoznak a notórius gyorshajtók

Sokan gondolják úgy, hogy ha szorosan egy másik gyorshajtó autó mögött haladnak, azzal kijátszhatják a traffipaxokat – ez azonban téves elképzelés. A sebességmérő eszközök akkor is képesek bemérni a gyorshajtást, ha egy másik jármű mögött halad, feltéve, hogy a radar jelei visszaverődnek a szabálytalankodó autóról.

Gyorshajtás veszélyei és következményei

Fotó: MW

Amennyiben a felvételen egyértelműen beazonosítható a jármű, a sofőrt felelősségre lehet vonni, tehát még akkor sem biztos a büntetés elkerülése, ha valaki egy másik autó mögé próbál elrejtőzni.

Sokan azzal védekeznek, hogy siettek, nem vették észre a táblát, vagy csak a forgalom tempójához igazodtak. Ezek azonban nem mentesítenek a felelősség alól. A közlekedési szabályok egyértelműek, és betartásuk mindenki kötelessége. A rendőrség folyamatosan küzd a gyorshajtás ellen, hiszen a nem megfelelő sebesség megválasztása továbbra is az egyik vezető baleseti ok hazánkban. A traffipaxok célja, hogy visszaszorítsák az ilyen szabálysértéseket, és javítsák a közlekedésbiztonságot.

Gyorshajtás – érdemes kockáztatni?

Bár a szabályszegőket rendszeresen bemérik, az adatok szerint még mindig óriási összegű gyorshajtási bírság marad behajtatlan. Az elmúlt évek során országosan több mint 30 milliárd forintnyi büntetést nem fizettek be az autósok, és több százezer csekket hiába küldött ki a rendőrség.

– Sokan abban bíznak, hogy egy másik autó kitakarhatja a rendszámukat, így megúszhatják a gyorshajtásért járó bírságot. Azonban a rendőrség korszerű kamerái pontosan azért vannak, hogy a rendszámtábla jól látható legyen – és ezt a modern technológia biztosítja is. A mai sebességmérő rendszerek komoly, 21. századi technikán alapulnak – nem érdemes próbálkozni – figyelmeztet Somogyvári János, a Somogy Classic Oldtimer Egyesület elnöke. Szerinte különösen veszélyes, ha valaki túl közel megy egy másik autóhoz csak azért, hogy „elbújjon” előle. Ez nemcsak szabálytalan, hanem balesetveszélyes is.