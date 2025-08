Itt a gyümölcsök szezonja, ezeket érdemes fogyasztani most!

A nyár a friss gyümölcsök szezonja: minden falat napfényízű, egészséges és elképesztően sokoldalú. Ebben az időszakban bűn lenne nem kihasználni a szezon kínálta lehetőségeket, főleg ha ilyen fantasztikus receptek is társulnak hozzájuk. Ez az öt magyar gyümölcs egészséges, finom és jó áron beszerezhető. A nyár egyik nagy slágere a selymesen gyümölcsös őszibarack, amely 1500-2000 forintos kilónkénti áron elérhető és akár tejszínes őszibarack-krémleves alapanyaga is lehet. Ehhez először pucold meg a barackokat, két darabot kockázz fel díszítéshez. A többit fahéjjal, barna cukorral, vaníliás cukorral főzd össze vízben, majd turmixold. Tejszínnel és vaníliás pudingporral sűrítsd, mézzel ízesítsd. Hidegen, tejszínhabbal és barackkockákkal tálald – garantáltan mindenkit leveszel vele a lábáról!

A szezonális gyümölcsöket érdemes ilyenkor fogyasztani. Fotó: Lang Róbert

A hazai szilva is most érik, tökéletes sütéshez és lekvárhoz is. A kevert szilvás lepényt érdemes kipróbálni, amely habosra kevert vajas-cukros tészta, amibe tojás, tejföl, citromhéj és sütőpor kerül. A tetejére félbevágott szilvákat teszünk, kevés fahéjas cukorral, majd ropogós morzsaréteggel koronázzuk meg. 40–45 perc sütés után mennyei, langyos nyári süteményt kapsz.

Ugyancsak mostanság elérhető a málna, amely rövid ideig kapható, de most van a legjobb íze. Ebből isteni mentás málnalekvár készíthető. Főzz mentából fűszeres szirupot, amit összefőzöl a friss málnával és kevés cukorral. Dzsemfix-szel sűríted, majd üvegekbe töltöd. Egy kis hűtőben pihentetés után tökéletes kísérő pirítósra, süteménybe vagy akár fagyi mellé is!

A bogyós gyümölcsök közül a ribizlinek van szezonja

A bogyósok közül a ribizlinek is most van szezonja, a savanykás nyári csoda most mintegy ezer forintos kilónkénti áron elérhető. Nagyszerű ribizlis amerikai palacsintára is van tippünk, amelyhez sűrű palacsintatésztára van szükség: lisztből, tojásból, tejből, sütőporból és olvasztott vajból. A masszába keverj két marék ribizlit, és süsd ki kicsi, vastag palacsintákká. Porcukorral vagy mézzel kínálva tökéletes reggeli vagy uzsonna.