Hagyományőrző táborban ismerkedtek a toborzóirodával

A Drávamenti Romákért Egyesület hagyományőrző nyári napközis tábort szervezett 30 gyermek számára. A tábor öt napján a változatos programok a roma identitás és hagyományok megerősítését, megismertetését szolgálták. Katonák tartottak bemutatót a kaposvári toborzóirodából, a beás és a lovári nyelvet is tanították a gyerekeknek az oktatók, illetve volt karaoke is.