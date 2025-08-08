augusztus 8., péntek

Hagyományőrző táborban ismerkedtek a toborzóirodával

Címkék#gyermek#gyerek#hagyomány#identitás

Dombi Regina

A Drávamenti Romákért Egyesület hagyományőrző nyári napközis tábort szervezett 30 gyermek számára. A tábor öt napján a változatos programok a roma identitás és hagyományok megerősítését, megismertetését szolgálták. Katonák tartottak bemutatót a kaposvári toborzóirodából, a beás és a lovári nyelvet is tanították a gyerekeknek az oktatók, illetve volt karaoke is. 

 

