6 órája
Neked is hullik a hajad? Komoly figyelmeztető jel is lehet
Nemcsak esztétikai probléma, sokszor a szervezet segélykiáltása. De honnan tudhatod, hogy természetes folyamatról van szó, és mikor kell komolyan venni a hajhullást?
Fotó: Eza_Nanda
A haj nem csupán esztétikai kérdés, sokunk számára az önkifejezés és a magabiztosság egyik legfontosabb eszköze. Éppen ezért érthető, ha ijedtséget vált ki, amikor a megszokottnál több kipotyogott szálat találunk a fésűben vagy a párnán. Ám nem mindig jelez betegséget, egy bizonyos mértékig természetes folyamatnak számít. Létezik egy növekedési ciklus, amelynek végén kihullik, helyét pedig új veszi át. Akkor kell elgondolkodni az okokon, ha a hajvesztés mennyisége jelentősen megnő vagy hosszabb ideig fennáll. Cikkünkben összefoglaljuk, milyen típusai lehetnek a hajhullásnak, mik a leggyakoribb kiváltó tényezők, és hogyan védekezhetünk ellene életmóddal, táplálkozással vagy megfelelő ápolással.
Mi okozhat hajhullást?
1. Évszakváltás
A jól ismert jelenség, leggyakrabban ősszel jelentkezik. A nyári hónapok alatt a fejbőr ki van téve a napfénynek, klóros víznek és gyakori hajmosásnak, ezek hatása pedig sokszor ősszel jelentkezik. Ráadásul ezekben a hónapokban gyakran változik étrendünk is: kevesebb friss zöldséget és gyümölcsöt fogyasztunk, miközben megnő a kalóriadús, de vitaminhiányos ételek aránya, ami szintén hozzájárulhat a gyengüléséhez. Ez napi 60-100 hajszál elvesztésével járhat, és jellemzően nem tart tovább 4-6 hétnél. Ha ennél intenzívebb vagy hosszabb ideig tart, érdemes szakemberhez fordulni.
2. Tápanyaghiány
A növekedéséhez elengedhetetlen a megfelelő vitamin- és ásványianyag-ellátottság. A vas, a cink, valamint a fehérjék hiánya komoly hatással lehet a haj állapotára. Drasztikus diéták, különösen az alacsony fehérjebevitellel járó étrendek szintén problémát eredményezhetnek.
3. Betegségek
Gyakran valamilyen egészségügyi probléma kísérő tünete: ilyen lehet például a vérszegénység, különböző gyulladásos vagy fertőző betegségek, illetve a pajzsmirigy alul- vagy túlműködése. Ezekben az esetekben a kiváltó ok kezelése kulcsfontosságú.
4. Hormonális változások
A hormonháztartás változása szintén befolyásolhatja a növekedési ciklust. Férfiaknál gyakori az androgén típusú hajhullás, amely genetikai alapon, akár fiatal korban is megjelenhet. Nőknél a hormonális egyensúly felborulása – például terhesség, szülés, fogamzásgátlók szedése vagy a menopauza – idézheti elő.
5. Genetikai hajlam
Gyakran öröklött tényezők következménye. Férfiaknál általában a homlok és a fejtető környékén kezdődik, nőknél inkább diffúz módon, a fejtetőn figyelhető meg.
6. Stressz
A krónikus stressz következtében megnövekedik a kortizolszint, ami hormonális egyensúlyzavart és csökkent vérellátást eredményezhet a hajhagymákban. Nem ritka, hogy egy-egy komolyabb stresszhelyzet után hetekkel jelentkeznek a tünetek.
7. Nem megfelelő ápolás
A túl gyakori hőkezelés, a vegyszerek használata, illetve a szoros frizurák – például copfok vagy fonatok – roncsolhatják a szerkezetet, károsíthatják a hajhagymákat. Ugyanígy gondot okozhat a nem megfelelő ápolási technika vagy a rossz minőségű hajkefe is.
–A hajhullás hátterében számos tényező állhat, de leggyakrabban mentális problémák vagy nem megfelelő életmód okozza. A kiváltó okok széles skálán mozognak: a vitaminhiánytól kezdve egészen a depresszióig, vagy akár egy hirtelen traumáig. Néha korpásodással, máskor zsíros fejbőrrel társul -mondta el Király Panna, siófoki fodrász.
Egészségének megőrzéséhez elengedhetetlenek bizonyos vitaminok és tápanyagok, amelyek támogatják a fejbőr ápolását és a szálak szerkezetét. Ilyenek például a keratin, a kollagén, valamint a B- és D-vitaminok. Ugyanakkor nagyon fontos, hogy mindenki a saját típusának és problémájának megfelelő termékeket válassza: egyes esetekben például a zsírosodás vagy a korpásodás lehet a kiváltó ok, és ezek kezelése más megközelítést igényel. Ezekre a mélytisztító samponok használatát szoktam javasolni- tette hozzá.
- Ha mégis tartós vagy súlyos hajhullást tapasztalunk, mindenképpen keressük fel háziorvosunkat vagy bőrgyógyászt, hiszen a tünet mögött komolyabb egészségügyi probléma is húzódhat.