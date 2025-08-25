Neked is hullik a hajad? Komoly figyelmeztető jel is lehet

A haj nem csupán esztétikai kérdés, sokunk számára az önkifejezés és a magabiztosság egyik legfontosabb eszköze. Éppen ezért érthető, ha ijedtséget vált ki, amikor a megszokottnál több kipotyogott szálat találunk a fésűben vagy a párnán. Ám nem mindig jelez betegséget, egy bizonyos mértékig természetes folyamatnak számít. Létezik egy növekedési ciklus, amelynek végén kihullik, helyét pedig új veszi át. Akkor kell elgondolkodni az okokon, ha a hajvesztés mennyisége jelentősen megnő vagy hosszabb ideig fennáll. Cikkünkben összefoglaljuk, milyen típusai lehetnek a hajhullásnak, mik a leggyakoribb kiváltó tényezők, és hogyan védekezhetünk ellene életmóddal, táplálkozással vagy megfelelő ápolással.

Hajhullás: természetes vagy figyelmeztető jel?

Mi okozhat hajhullást?

1. Évszakváltás

A jól ismert jelenség, leggyakrabban ősszel jelentkezik. A nyári hónapok alatt a fejbőr ki van téve a napfénynek, klóros víznek és gyakori hajmosásnak, ezek hatása pedig sokszor ősszel jelentkezik. Ráadásul ezekben a hónapokban gyakran változik étrendünk is: kevesebb friss zöldséget és gyümölcsöt fogyasztunk, miközben megnő a kalóriadús, de vitaminhiányos ételek aránya, ami szintén hozzájárulhat a gyengüléséhez. Ez napi 60-100 hajszál elvesztésével járhat, és jellemzően nem tart tovább 4-6 hétnél. Ha ennél intenzívebb vagy hosszabb ideig tart, érdemes szakemberhez fordulni.

2. Tápanyaghiány

A növekedéséhez elengedhetetlen a megfelelő vitamin- és ásványianyag-ellátottság. A vas, a cink, valamint a fehérjék hiánya komoly hatással lehet a haj állapotára. Drasztikus diéták, különösen az alacsony fehérjebevitellel járó étrendek szintén problémát eredményezhetnek.

3. Betegségek

Gyakran valamilyen egészségügyi probléma kísérő tünete: ilyen lehet például a vérszegénység, különböző gyulladásos vagy fertőző betegségek, illetve a pajzsmirigy alul- vagy túlműködése. Ezekben az esetekben a kiváltó ok kezelése kulcsfontosságú.

4. Hormonális változások

A hormonháztartás változása szintén befolyásolhatja a növekedési ciklust. Férfiaknál gyakori az androgén típusú hajhullás, amely genetikai alapon, akár fiatal korban is megjelenhet. Nőknél a hormonális egyensúly felborulása – például terhesség, szülés, fogamzásgátlók szedése vagy a menopauza – idézheti elő.