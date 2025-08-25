augusztus 25., hétfő

LajosPatrícia névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Ok és okozat

6 órája

Neked is hullik a hajad? Komoly figyelmeztető jel is lehet

Címkék#étrend#haj#tünetek#vitamin#tápanyag#pajzsmirigy

Nemcsak esztétikai probléma, sokszor a szervezet segélykiáltása. De honnan tudhatod, hogy természetes folyamatról van szó, és mikor kell komolyan venni a hajhullást?

Bodor Nikolett
Neked is hullik a hajad? Komoly figyelmeztető jel is lehet

Fotó: Eza_Nanda

A haj nem csupán esztétikai kérdés, sokunk számára az önkifejezés és a magabiztosság egyik legfontosabb eszköze. Éppen ezért érthető, ha ijedtséget vált ki, amikor a megszokottnál több kipotyogott szálat találunk a fésűben vagy a párnán. Ám nem mindig jelez betegséget, egy bizonyos mértékig természetes folyamatnak számít. Létezik egy növekedési ciklus, amelynek végén kihullik, helyét pedig új veszi át. Akkor kell elgondolkodni az okokon, ha a hajvesztés mennyisége jelentősen megnő vagy hosszabb ideig fennáll. Cikkünkben összefoglaljuk, milyen típusai lehetnek a hajhullásnak, mik a leggyakoribb kiváltó tényezők, és hogyan védekezhetünk ellene életmóddal, táplálkozással vagy megfelelő ápolással.

Hajhullás: természetes vagy figyelmeztető jel?
Hajhullás: természetes vagy figyelmeztető jel?

Mi okozhat hajhullást?

1. Évszakváltás
A jól ismert jelenség, leggyakrabban ősszel jelentkezik. A nyári hónapok alatt a fejbőr ki van téve a napfénynek, klóros víznek és gyakori hajmosásnak, ezek hatása pedig sokszor ősszel jelentkezik. Ráadásul ezekben a hónapokban gyakran változik étrendünk is: kevesebb friss zöldséget és gyümölcsöt fogyasztunk, miközben megnő a kalóriadús, de vitaminhiányos ételek aránya, ami szintén hozzájárulhat a gyengüléséhez. Ez napi 60-100 hajszál elvesztésével járhat, és jellemzően nem tart tovább 4-6 hétnél. Ha ennél intenzívebb vagy hosszabb ideig tart, érdemes szakemberhez fordulni.

2. Tápanyaghiány
A növekedéséhez elengedhetetlen a megfelelő vitamin- és ásványianyag-ellátottság. A vas, a cink, valamint a fehérjék hiánya komoly hatással lehet a haj állapotára. Drasztikus diéták, különösen az alacsony fehérjebevitellel járó étrendek szintén problémát eredményezhetnek.

3. Betegségek
Gyakran valamilyen egészségügyi probléma kísérő tünete: ilyen lehet például a vérszegénység, különböző gyulladásos vagy fertőző betegségek, illetve a pajzsmirigy alul- vagy túlműködése. Ezekben az esetekben a kiváltó ok kezelése kulcsfontosságú.

4. Hormonális változások
A hormonháztartás változása szintén befolyásolhatja a növekedési ciklust. Férfiaknál gyakori az androgén típusú hajhullás, amely genetikai alapon, akár fiatal korban is megjelenhet. Nőknél a hormonális egyensúly felborulása – például terhesség, szülés, fogamzásgátlók szedése vagy a menopauza – idézheti elő.

5. Genetikai hajlam
Gyakran öröklött tényezők következménye. Férfiaknál általában a homlok és a fejtető környékén kezdődik, nőknél inkább diffúz módon, a fejtetőn figyelhető meg.

6. Stressz
A krónikus stressz következtében megnövekedik a kortizolszint, ami hormonális egyensúlyzavart és csökkent vérellátást eredményezhet a hajhagymákban. Nem ritka, hogy egy-egy komolyabb stresszhelyzet után hetekkel jelentkeznek a tünetek.

7. Nem megfelelő ápolás
A túl gyakori hőkezelés, a vegyszerek használata, illetve a szoros frizurák – például copfok vagy fonatok – roncsolhatják a szerkezetet, károsíthatják a hajhagymákat. Ugyanígy gondot okozhat a nem megfelelő ápolási technika vagy a rossz minőségű hajkefe is.

 

–A hajhullás hátterében számos tényező állhat, de leggyakrabban mentális problémák vagy nem megfelelő életmód okozza. A kiváltó okok széles skálán mozognak: a vitaminhiánytól kezdve egészen a depresszióig, vagy akár egy hirtelen traumáig. Néha korpásodással, máskor zsíros fejbőrrel társul -mondta el Király Panna, siófoki fodrász.

Egészségének megőrzéséhez elengedhetetlenek bizonyos vitaminok és tápanyagok, amelyek támogatják a fejbőr ápolását és a szálak szerkezetét. Ilyenek például a keratin, a kollagén, valamint a B- és D-vitaminok. Ugyanakkor nagyon fontos, hogy mindenki a saját típusának és problémájának megfelelő termékeket válassza: egyes esetekben például a zsírosodás vagy a korpásodás lehet a kiváltó ok, és ezek kezelése más megközelítést igényel. Ezekre a mélytisztító samponok használatát szoktam javasolni- tette hozzá.

  • Ha mégis tartós vagy súlyos hajhullást tapasztalunk, mindenképpen keressük fel háziorvosunkat vagy bőrgyógyászt, hiszen a tünet mögött komolyabb egészségügyi probléma is húzódhat.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a sonline.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu