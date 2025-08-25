augusztus 25., hétfő

1 órája

Somogy kincse képernyőn: az alsóbogáti kiskastély a Hal a tortánban ma este

Címkék#kiskastély#alsóbogáti#Nagyházi Lőrinc#Hal a tortánban

Somogyi szál is felbukkant a TV2 főzőműsorának legújabb évadában. A Hal a tortánban a „Kincsvadászok hetét” a régiségkereskedőként ismert Nagyházi Lőrinc indította, aki az alsóbogáti kiskastély tulajdonosa.

Lugosi Laura

Az ifjú műkereskedő ezúttal nem az aukciós teremben, hanem a Hal a tortán című tévéműsorban bizonyíthatott, ahol vendéglátóként főzőtudományát és személyes kötődéseit is megmutatta – köztük kapcsolatát Somogy egyik ékkövével, az alsóbogáti kiskastéllyal

Hal a tortán, Alsóbogát
A Hal a tortán műsorát az alsóbogáti kiskastélyban forgatták. Fotó: MW

A Hal a tortán stábját látta vendégül Nagyházi Lőrinc

A „Kincsvadászok” műsorában Nagyházi Lőrinc arra kitért arra, hogy számos régiséget és tárgyat kifejezetten az alsóbogáti kastély parkjába szántak, így a gyűjtőmunka és a családi örökség itt találkozik. Vendégeit a Hal a tortánban ínycsiklandó fogásokkal ezen helyszínen várta, miközben betekintést adott abba a különleges világba is, amely Somogy egyik legszebb barokk kastélyához kötődik.

Az adás így nemcsak gasztronómiai szórakoztatást nyújtott, hanem országos képernyőre vitte Alsóbogát nevét, és ismét reflektorfénybe állította a kastélyt, mint a térség kulturális és történeti örökségének fontos részét.

 

 A kiskastély története

Alsóbogát különlegessége, hogy a kistelepülésen három nemesi épület is áll: a központban a klasszicista Inkey-kastély (Villa Bogart néven ismert), a közelben a Festetics–Inkey-kúria, és mindenekelőtt a Vrancsics–Festetics–Inkey barokk kiskastély, amely a 18. század közepén épült, és ma a Nagyházi családhoz kötődik.

A barokk kiskastély falait a híres festő, Dorfmeister István freskói díszítik. A 19. században a megye társasági életének központja volt, az államosítás évei alatt azonban súlyos károkat szenvedett: működött benne gyermekotthon, tsz-iroda és gabonaraktár is, a freskókat pedig festékrétegek fedték el.

A fordulat 2007-ben következett, amikor a neves műgyűjtő, Nagyházi Csaba és felesége, Soóky Marietta megvásárolta az omladozó épületet. A felújítás során előkerültek a freskók, köztük a szalon mennyezeti főműve, amely a négy évszak allegóriáját ábrázolja. Ez különleges művészettörténeti érték, hiszen Dorfmeister egyetlen ismert világi témájú freskója.

A kastély helyreállítása nemzetközi sikert aratott: 2012-ben ICOMOS-díjat, 2013-ban pedig az európai örökségvédelem legnagyobb elismerését, az Europa Nostra-díjat kapta meg. A kastély ma is a családhoz kötődik, és látogathatóvá is tették, biogazdaság és kulturális központ terveivel.

 

