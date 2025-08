Tragédia a Budapest–Balaton kerékpárúton – egy férfi életét vesztette

Pénteken halálos kerékpáros baleset történt az Etyek közelében futó Budapest–Balaton kerékpárút (BuBa) egyik lejtős szakaszán. Egy idős férfi kerékpáros olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy a helyszínen életét vesztette. A Tények beszámolója szerint a biciklis nagy sebességgel gurult lefelé, amikor egy udvarba tolatni készülő teherautónak ütközött. A sofőr észlelte a közeledő kerékpárost, ezért megállt, de az ütközést így sem tudta elkerülni.

Halálos kerékpáros baleset a Budapest–Balaton kerékpárúton

Forrás: Fecbook/Etyek Polgárőrség

Halálos kerékpáros baleset – nem tudta elkerülni az ütközést

Egy szemtanú szerint a lejtő különösen veszélyes, és sokan jóval a megengedett tempón túl közlekednek ezen a szakaszon. – Itt a biciklisek úgy jönnek lefele, mintha halni készülnének. Jönnek 70-80-nal minimum – mondta egy helybéli lakos a csatornának. A TV2 úgy tudja, a kerékpáros fejét lehajtva, nagy sebességgel száguldott a lejtőn, hogy csökkentse a légellenállást. A baleset pillanatában egy teherautó épp be akart tolatni az udvarba, de a sofőr látta a közeledő biciklist, ezért inkább megállt. Mégsem tudták elkerülni az ütközést. – Megállt, mert látta, hogy jön a biciklis. De a biciklis ki sem akarta kerülni, és belement – mesélte egy ott lakó. A mentők hosszasan küzdöttek a férfi életéért, de már nem tudtak rajta segíteni.

Másnap egy másik súlyos baleset is történt

A Feol.hu arról is beszámolt, hogy Etyeknél, ugyanazon a lejtős szakaszon, ahol a halálos baleset történt, másnap egy másik biciklis is elesett és megsérült. Az Országos Mentőszolgálat a FEOL megkeresésére reagálva annyit közölt: a helyszínre több mentőegységet, köztük mentőhelikoptert is riasztottak. A mentők egy 30 év körüli nőt súlyos sérülésekkel, életveszélyes állapotban szállítottak légi úton kórházba.