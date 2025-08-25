augusztus 25., hétfő

Irtás

3 órája

Hangos munka megy mostanában Nagyatádon

Címkék#zaj#nagyatád#erkély#jármű#permetezés#éjszaka#lakosság

Napokon belül zajos éjszakákra kell számítania a nagyatádi lakosoknak. Éjszakai permetezés indul ugyanis a városban.

Dombi Regina
Hangos munka megy mostanában Nagyatádon

Nem mindegy hol, mikor és hogyan végezzük a permetezést.

Fotó: Mártonfai Dénes / teol.hu

Éjszakai éles, hangos zajokra kell számítania a nagyatádi lakosoknak, ugyanis időjárástól függően augusztus 25. és szeptember 5. között végzik a platánok és vadgesztenyefák permetezését. A Növényvédő és Kártevőirtó Kft. a város honlapján kéri a lakosság elnézését és türelmét, illetve hogy a megjelölt napokon az éjszakai órákban zárják be az ablakokat, illetve takarják le az erkélyen a használati tárgyakat és a fogyasztásra szánt növényeket. A felhasználás során kijuttatandó szer a melegvérűekre nem veszélyes, illetve az esetlegesen eszközökre (például jármű) kijutó permetszer károsodást nem okoz.

 

