Hangos munka megy mostanában Nagyatádon

Éjszakai éles, hangos zajokra kell számítania a nagyatádi lakosoknak, ugyanis időjárástól függően augusztus 25. és szeptember 5. között végzik a platánok és vadgesztenyefák permetezését. A Növényvédő és Kártevőirtó Kft. a város honlapján kéri a lakosság elnézését és türelmét, illetve hogy a megjelölt napokon az éjszakai órákban zárják be az ablakokat, illetve takarják le az erkélyen a használati tárgyakat és a fogyasztásra szánt növényeket. A felhasználás során kijuttatandó szer a melegvérűekre nem veszélyes, illetve az esetlegesen eszközökre (például jármű) kijutó permetszer károsodást nem okoz.