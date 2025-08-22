augusztus 22., péntek

Határvadász-toborzás Balatonbogláron

A toborzók augusztus 21-én Balatonbogláron, az Erzsébet utcában adtak tájékoztatást a város lakóinak a szerződéses határvadász szolgálatról, a feladatellátásról, a jelentkezés feltételeiről és módjáról, valamint az illetményről és az egyéb juttatásokról. Az érdeklődőket jelentkezési egységcsomag is várta.

A képzéssel kapcsolatban online az alábbi linken informálódhatnak: https://www.police.hu/szerzodeses-hatarvadasz-kepzes.

Legyél Te is Rendőr Facebook oldalon folyamatosan frissülő tartalmak segítik a leendő határvadászokat abban, hogy minél szélesebb körben megismerkedhessenek a határvadász hivatással.

A képzésekkel kapcsolatban forduljanak bizalommal a Somogy Vármegyei Rendőr-főkapitányság Humánigazgatási Szolgálatához, a vármegye valamennyi rendőrkapitányságának, rendőrőrsének vagy határrendészeti kirendeltségének munkatársaihoz, illetve a rendőrség honlapján is megtalálnak minden fontos információt a jelentkezéshez.

