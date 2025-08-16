Életet mentetek Balatonlellén a strandolók

Egy hatfős hattyúcsalád rendszeres látogatója volt a Virág strandnak. A négy fiókát mindig megcsodálták a fürdőzők. Az egyik kis hattyú egy csalihalra szerelt kettős horogba akadt, és nem tudott szabadulni. A balatonlellei strand fürdőzői nem tétováztak, megfogták a riadt madarat, és kiszedték belőle a horgot. Attól tartottak azonban, hogy további sérülése is lehet, ezért segítséget kértek.

A kis hattyúból ezt a horgot szedték ki a fürdőzők Balatonlellén

Fotó: Dévainé Mustos Ibolya

Aggódtak a kis hattyúért a fürdőzők Balatonlellén

– Aggódtak, hogy esetleg további horog is lehet benne – írta Facebook oldalán Tollas Barát Madármentés, akiket az egyik fürdőző, Ibolya értesített a szerencsétlen esetről. A fióka először Zamárdiba került, ahol Gabi pihentette, majd Suzy vitte tovább a madármentőkhöz. Az Exopet Állatgyógyászati Centrumban végül megnyugtató hírt kaptak: sem horog, sem komolyabb sérülés nem maradt benne.

Hétköznapi hősök fogtak össze egy életért

Szombat hajnalban elérkezett a legszebb pillanat. A madármentők visszavitték a kis hattyút Balatonlellére, a családjához.

A találkozás megható volt, a hattyúcsalád szemmel láthatóan örült a kicsi visszatérésének.

– A parton fürdőző hétköznapi hősök nélkül nem sikerülhetett volna a mentés – emelte ki Kovács Klára, aki több mint tíz éve foglalkozik vízi madarakkal, és néhány éve megalapította a Tollas Barát Madármentést.