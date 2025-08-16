augusztus 16., szombat

Összefogás

44 perce

Életet mentetek Balatonlellén a strandolók

Címkék#Tollas Barát Madármentés#csalihal#horog#hattyú#fióka

Újabb madár került bajba. Ezúttal Balatonlellén siettek egy hattyú segítségére a strandolók.

Krausz Andrea

Egy hatfős hattyúcsalád rendszeres látogatója volt a Virág strandnak. A négy fiókát mindig megcsodálták a fürdőzők. Az egyik kis hattyú egy csalihalra szerelt kettős horogba akadt, és nem tudott szabadulni. A balatonlellei strand fürdőzői nem tétováztak, megfogták a riadt madarat, és kiszedték belőle a horgot. Attól tartottak azonban, hogy további sérülése is lehet, ezért segítséget kértek.

Kis hattyú
A kis hattyúból ezt a horgot szedték ki a fürdőzők Balatonlellén
Fotó: Dévainé Mustos Ibolya 

Aggódtak a kis hattyúért a fürdőzők Balatonlellén

– Aggódtak, hogy esetleg további horog is lehet benne – írta Facebook oldalán Tollas Barát Madármentés, akiket az egyik fürdőző, Ibolya értesített a szerencsétlen esetről. A fióka először Zamárdiba került, ahol Gabi pihentette, majd Suzy vitte tovább a madármentőkhöz. Az Exopet Állatgyógyászati Centrumban végül megnyugtató hírt kaptak: sem horog, sem komolyabb sérülés nem maradt benne.

Hétköznapi hősök fogtak össze egy életért

Szombat hajnalban elérkezett a legszebb pillanat. A madármentők visszavitték a kis hattyút Balatonlellére, a családjához. 

A találkozás megható volt, a hattyúcsalád szemmel láthatóan örült a kicsi visszatérésének.

 – A parton fürdőző hétköznapi hősök nélkül nem sikerülhetett volna a mentés – emelte ki Kovács Klára, aki több mint tíz éve foglalkozik vízi madarakkal, és néhány éve megalapította a Tollas Barát Madármentést.

 

