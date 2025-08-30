Helyi közélet
Hétfőtől ezen a somogyi vasútvonalon pótlóbuszozásra készülj!
Szeptembertől elsejétől pótlóbuszozásra kell készülni, ezen a vasútvonalon számíthatsz változásra!
Fotó: Flajsz Péter
– A Dombóvár–Gyékényes vonalon szeptember 1-jétől 11-ig folytatódik a karbantartás: Somogyszob és Gyékényes között kell pótlóbuszra átszállni – derült ki a MÁV-tájékoztatójából.
A munkálatok során megerősítik, karbantartják a vasúti pályát, kivágják a vasúti közlekedésre veszélyes fákat, illetve Csurgón és Szentán a vasútállomásoknál lévő vasúti átjárókat is karbantartják: félpályán, valamint bizonyos időszakokban ideiglenes átjárón keresztül haladhat a forgalom.
A változásban érintett vonatok részletes menetrendje ezen a linken érhető el.
