1 órája

Hétfőtől ezen a somogyi vasútvonalon pótlóbuszozásra készülj!

Szeptembertől elsejétől pótlóbuszozásra kell készülni, ezen a vasútvonalon számíthatsz változásra!

Harsányi Miklós
Fotó: Flajsz Péter

– A Dombóvár–Gyékényes vonalon szeptember 1-jétől 11-ig folytatódik a karbantartás: Somogyszob és Gyékényes között kell pótlóbuszra átszállni – derült ki a MÁV-tájékoztatójából.
A munkálatok során megerősítik, karbantartják a vasúti pályát, kivágják a vasúti közlekedésre veszélyes fákat, illetve Csurgón és Szentán a vasútállomásoknál lévő vasúti átjárókat is karbantartják: félpályán, valamint bizonyos időszakokban ideiglenes átjárón keresztül haladhat a forgalom.

 A változásban érintett vonatok részletes menetrendje ezen a linken érhető el.

 

 

 

