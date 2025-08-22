Árváltozás
1 órája
Hétvégén utazol? Ennyivel fizetsz többet a benzinért és a gázolajért!
– Szombattól kisebb mértékű emelésre készülhetünk a nagykereskedelmi árakat illetően – közölte pénteken a holtankoljak.hu. – A benzin és a gázolaj is bruttó 2-2 forinttal kerül majd többe, ha a kutak érvényesítik az áremelést a kiskereskedelmi árakban.
Ma a következő átlagárakkal találkozhatunk a kutakon:
- 95-ös benzin: 581 Ft/liter
- gázolaj: 587 Ft/liter.
