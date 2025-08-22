Hétvégén utazol? Ennyivel fizetsz többet a benzinért és a gázolajért!

augusztus 22., péntek

– Szombattól kisebb mértékű emelésre készülhetünk a nagykereskedelmi árakat illetően – közölte pénteken a holtankoljak.hu. –  A benzin és a gázolaj is bruttó 2-2 forinttal kerül majd többe, ha a kutak érvényesítik az áremelést a kiskereskedelmi árakban.
Ma a következő átlagárakkal találkozhatunk a kutakon:

  • 95-ös benzin: 581 Ft/liter
  • gázolaj: 587 Ft/liter.

 

