Hétvégén utazol? Ennyivel fizetsz többet a benzinért és a gázolajért!

– Szombattól kisebb mértékű emelésre készülhetünk a nagykereskedelmi árakat illetően – közölte pénteken a holtankoljak.hu. – A benzin és a gázolaj is bruttó 2-2 forinttal kerül majd többe, ha a kutak érvényesítik az áremelést a kiskereskedelmi árakban.

Ma a következő átlagárakkal találkozhatunk a kutakon:

95-ös benzin: 581 Ft/liter

gázolaj: 587 Ft/liter.