Hiába zöld a lámpa, akkor sem halad a forgalom Kaposváron

Kaposvár egyik legforgalmasabb kereszteződésében a Vásártéri út és a Kanizsai utca és a Jutai út találkozásánál munkálatok miatt sávelhúzásos terelésre kell számítani. A terelés miatt a jelzőlámpa hiába vált zöldre, s jelzi, hogy a Jutai út irányába haladhatnánk, ez csak akkor lehetséges, ha a balra kanyarodó sáv is zöldre vált a Kanizsai utca irányából. Emiatt a jelezett útszakaszon torlódásra és fennakadásra kell számítani.

Forgalomkorlátozás Kaposvár egyik legforgalmasabb kereszteződésében

Olvasói fotó