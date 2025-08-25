augusztus 25., hétfő

LajosPatrícia névnap

Közlekedés

1 órája

Hiába zöld a lámpa, akkor sem halad a forgalom Kaposváron

Címkék#Kaposvár#Kanizsai utca#Vásártéri út#Jutai út

Különleges forgalmi helyzetre hívta fel szerkesztőségünk figyelmét olvasónk, aki erről egy fotót is küldött. Kaposvár egyik legforgalmasabb kereszteződésében napokig forgalomkorlátozásra kell számítani.

Klein Péter Nándor

Kaposvár egyik legforgalmasabb kereszteződésében a Vásártéri út és a Kanizsai utca és a Jutai út találkozásánál munkálatok miatt sávelhúzásos terelésre kell számítani. A terelés miatt a jelzőlámpa hiába vált zöldre, s jelzi, hogy a Jutai út irányába haladhatnánk, ez csak akkor lehetséges, ha a balra kanyarodó sáv is zöldre vált a Kanizsai utca irányából. Emiatt a jelezett útszakaszon torlódásra és fennakadásra kell számítani.

Kaposvár
Forgalomkorlátozás Kaposvár egyik legforgalmasabb kereszteződésében 
Olvasói fotó

 

 

