augusztus 22., péntek

MenyhértMirjam névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Időjárás

3 órája

Hidegfront okozta a szeszélyes időjárást

Címkék#zivatargóc#felhőzet#hidegfront

Harsányi Miklós
Hidegfront okozta a szeszélyes időjárást

Fotó: Karnok Csaba

Somogyban pénteken a kelet felé mozgó hidegfront okozott változékony, szeles, változóan felhős időjárást, illetve a Duna vonalától keletre még kedvező maradt a légköri helyzet zivatarok kialakulásához is.

Reggel, délkeleten még kisütött a nap, majd délelőtt ott is megnövekedett felhőzet, országszerte felhős ég volt a jellemzőbb. Szórványosan előfordult záporeső, szemerkélés. A déli óráktól, északnyugat felől egyre nagyobb terület felett szakadozottá vált a felhőzet, előbújt a nap. A hőmérséklet a csapadék függvényében szeszélyesen alakult. Keleten, tartósabb, intenzívebb eső esetén néhol akár 20 fok alatt is maradhatott, Nyugaton, a délutánra várt napsütés hatására 25 fok fölé emelkedett.

Az eumet.hu azt is közölte: késő délutánra, estére keleten is megszűnnek a záporok, zivatargócok, tisztul az ég, legyengül a korábban élénk szél.
Éjszaka országszerte gyengén felhős, szélcsendes, kissé párásodó idő valószínű.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a sonline.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu