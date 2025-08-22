Hidegfront okozta a szeszélyes időjárást

Somogyban pénteken a kelet felé mozgó hidegfront okozott változékony, szeles, változóan felhős időjárást, illetve a Duna vonalától keletre még kedvező maradt a légköri helyzet zivatarok kialakulásához is.

Reggel, délkeleten még kisütött a nap, majd délelőtt ott is megnövekedett felhőzet, országszerte felhős ég volt a jellemzőbb. Szórványosan előfordult záporeső, szemerkélés. A déli óráktól, északnyugat felől egyre nagyobb terület felett szakadozottá vált a felhőzet, előbújt a nap. A hőmérséklet a csapadék függvényében szeszélyesen alakult. Keleten, tartósabb, intenzívebb eső esetén néhol akár 20 fok alatt is maradhatott, Nyugaton, a délutánra várt napsütés hatására 25 fok fölé emelkedett.

Az eumet.hu azt is közölte: késő délutánra, estére keleten is megszűnnek a záporok, zivatargócok, tisztul az ég, legyengül a korábban élénk szél.

Éjszaka országszerte gyengén felhős, szélcsendes, kissé párásodó idő valószínű.