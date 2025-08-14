augusztus 14., csütörtök

Peca

2 órája

Elrajtolt a féderes horgászok országos bajnoksága a Desedán

Címkék#horgászat#világbajnokság#Deseda

Harsányi Miklós
Elrajtolt a féderes horgászok országos bajnoksága a Desedán

Fotó: Szakony Attila

Összesen 15, egyenként kilenc tagú csapat érkezett a X. Féder Klubcsapat Országos Bajnokságra, amit a Desedán rendeznek meg. Szerdán kötelező edzéssel rajtolt a program, s a három fordulós versengés csütörtök 10-től  szombat 15 óráig tart. Az első két helyezett utazik majd a 2026-os világbajnokságra. 

 

