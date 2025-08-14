Elrajtolt a féderes horgászok országos bajnoksága a Desedán

Összesen 15, egyenként kilenc tagú csapat érkezett a X. Féder Klubcsapat Országos Bajnokságra, amit a Desedán rendeznek meg. Szerdán kötelező edzéssel rajtolt a program, s a három fordulós versengés csütörtök 10-től szombat 15 óráig tart. Az első két helyezett utazik majd a 2026-os világbajnokságra.