2 órája

Harkályok szedték szét a ház szigetelését, muszáj volt lépnie az önkormányzatnak

Harsányi Miklós

Felújítják a közösségi ház homlokzatát Mosdóson, az önkormányzat önerőből csaknem egymillió forintot költ a karbantartásra. A munka azért vált szükségessé, mivel a harkályok megrongálták az épület szigetelését. Egy dombóvári vállalkozó végzi a felújítást, ami péntekig tart.

 

