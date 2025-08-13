Harkályok szedték szét a ház szigetelését, muszáj volt lépnie az önkormányzatnak

Felújítják a közösségi ház homlokzatát Mosdóson, az önkormányzat önerőből csaknem egymillió forintot költ a karbantartásra. A munka azért vált szükségessé, mivel a harkályok megrongálták az épület szigetelését. Egy dombóvári vállalkozó végzi a felújítást, ami péntekig tart.