Balatonfenyves
54 perce
Versenyképes járások: 70 centi útszélesítés 22 millióért
Felújítják és 70 centiméterrel kiszélesítik a Kálmán Imre utca déli – 7-es főút és Fenyvesi utca közötti – 300 méteres szakaszát. A beruházás költsége 22,7 millió forint, melyhez az önkormányzat mintegy 11,3 millió forint támogatást nyert el a Versenyképes Járások Program keretében.
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a sonline.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre