augusztus 15., péntek

Mária névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Balatonfenyves

54 perce

Versenyképes járások: 70 centi útszélesítés 22 millióért

Címkék#költség#főút#önkormányzat

Harsányi Miklós

Felújítják és 70 centiméterrel  kiszélesítik a Kálmán Imre utca déli – 7-es főút és Fenyvesi utca közötti – 300 méteres szakaszát. A beruházás költsége 22,7 millió forint, melyhez az  önkormányzat  mintegy 11,3 millió forint támogatást nyert el  a Versenyképes Járások Program keretében.

 

