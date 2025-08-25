Megszépült a templom

Teljesen megújult a pogányszentpéteri evangélikus templom. A 15 millió forint értékű fejlesztés keretében szigetelték az épület lábazatát, külső-belső festést kapott a templom, az ajtó- és ablakcserén kívül LED-es világítást szereltek be, s korszerű hűtő-fűtő klímát helyeztek el.