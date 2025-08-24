Az író Fekete Istvánról emlékeztek meg

A Fekete István Emlékházat tavaly nyáron csaknem 800-an keresték fel, míg az idén júniustól augusztusig több mint ezer látogatót fogadtak. A somogyi vendégeken kívül budapesti, győri, szegedi, kunszentmártoni érdeklődők is érkeztek, egy fővárosi utazási iroda két emléktúrát is szervezett, melynek során a turistacsoport felkereste a göllei emlékházat, mely 1987-ben nyílt meg.